Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Найден способ блокировки четырех видов рака

Здоровье

Американские ученые нашли способ, как предотвратить на раннем этапе рак молочной и предстательной желез, легких и толстой кишки. Препарат, разработанный американскими учеными, позволяет остановить размножение раковых клеток. 


Сумеют ли генетики победить ВИЧ и рак?

Исследование провели в Орегонском университете науки и здоровья. Первыми "пациентами", которым назначили новое лекарство под названием KBU2046 стали мыши, у которых был рак кишечника легких, а также заболевание молочной и предстательной желез.

В ходе изучения выяснилось, что действие препарата позволяет избавить больной организм от метастаз. Также лекарство уменьшает разрушение кости. Кроме того, группа ученых под руководством Раймонда Бергана смогла минимизировать побочные эффекты и токсичность. 

"Лекарство работает таким образом, что, связываясь с протеином, оно останавливает движения клеток, но не оказывает никакого побочного влияния на белок", - цитирует исследователя агентство "РИА Новости". 

По его словам, изменение в фосфорилировании белка HSP90β заключается основной принцип работы препарата. Фосфорилирование - важная биохимическая реакция. Она регулирует функциональную активность белка. 

Раймонд Берган рассказал, что у его команды ушло очень много времени на то, чтобы понять, как осуществить механизм работы препарата. Ученый считает, что за этим лекарством - будущее медицины. С раком всегда проще бороться на ранней стадии, и при его обнаружении KBU2046  спасет человеку жизнь без тяжелых последствий. В будущем Берган хочет добиться разрешения испытать действие лекарства на людях. 

АПЛ АПЛ "Вирджиния" не может удовлетворить потребностей американского флота

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы США рак ученые препарат исследование лекарство от рака Орегонский университет науки и здоровья
Обсудить
Актуальная аналитика
Политика
Анатолий Вассерман: правительство надо поставить на контроль
США и Канада
Дональд Трамп - лакмусовая бумажка западных противоречий
Формула небес
"День рожденья - грустный праздник". Не грусти, Месси!
Читательский топ
ИноСМИ и болельщики: "Нам врали о нищей и злой России"
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией
СМИ США рассказали, что не так с Черноморским флотом России
"Оспорим матч!": Египет хочет отнять у России победу 3:1
Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
Новости Все >
Назван месяц, в котором чаще всего рождаются гении
В Европе запретили спасать тонущих беженцев
Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли
Найден способ блокировки четырех видов рака
Солист "Океана Эльзы" призвал восстать против Порошенко
СМИ: "воскресший" Бабченко находится в жестоком рабстве
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
ИноСМИ и болельщики: "Нам врали о нищей и злой России"

Западные журналисты продолжают писать о своих первых впечатлениях от России и россиян. Впечатления оказываются противоположными тому, что говорят западные СМИ.

ИноСМИ и болельщики: "Нам врали о нищей и злой России"
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией
Мир
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией
Мир
СМИ США рассказали, что не так с Черноморским флотом России
Россия
"Оспорим матч!": Египет хочет отнять у России победу 3:1
Белоруссия
Лукашенко назвал причину, по которой Белоруссия может лишиться своей независимости

По мнению президента страны, это может произойти лишь в одном-единственном случае.

Лукашенко назвал причину, по которой Белоруссия может лишиться своей независимости
Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
Политика
Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
Политика
ИноСМИ и болельщики: "Нам врали о нищей и злой России"
Мир
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией
Политика
Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева

Россия засомневалась во власти - после выходок правительства Медведева и чиновников Кремля высокий и ранее непоколебимый Путина снижается. Он уже стал похож на рейтинг Горбачева...

Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
Путин назначил своим советником зятя Ельцина
Россия
Путин назначил своим советником зятя Ельцина
Мир
Половина граждан Германии мечтает об отставке Меркель
Россия
Власть готовится хоронить россиян, которые не доживут до пенсии
Соломон Соловьев "День рожденья - грустный праздник". Не грусти, Месси! Соломон Соловьев Игорь Буккер Реальный Франкенштейн - кто он? Игорь Буккер Харун Яхья Турция готовится к важным выборам Харун Яхья
Комментарии
Ученые предостерегают от добавления молока в чай
22 июня. Страшная война и цена Победы
Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
СМИ США рассказали, что не так с Черноморским флотом России
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
СМИ США рассказали, что не так с Черноморским флотом России
СМИ США рассказали, что не так с Черноморским флотом России
Дональд Трамп - лакмусовая бумажка западных противоречий
Британия взбудоражена таинственным объектом на стене комнаты. Ваша версия?
Конгрессмены США голодают во имя воссоединения семей мигрантов
Эрмитажный кот признан лучшим оракулом ЧМ-2018
Эрмитажный кот признан лучшим оракулом ЧМ-2018
Анатолий Вассерман: правительство надо поставить на контроль
Анатолий Вассерман: правительство надо поставить на контроль
Лукашенко назвал причину, по которой Белоруссия может лишиться своей независимости
Эрмитажный кот признан лучшим оракулом ЧМ-2018
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией
Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
Лукашенко назвал причину, по которой Белоруссия может лишиться своей независимости
Лукашенко назвал причину, по которой Белоруссия может лишиться своей независимости
"Выбросят, как чемодан без ручки": Жириновский считает, что Украина скоро присоединится к России
США и Канада
Дональд Трамп - лакмусовая бумажка западных противоречий

В авторской программе "Необычная неделя" главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин поделился своим мнением о самом скандально-веселом саммите G7 и о любви Трампа потроллить своих партнеров.

Дональд Трамп - лакмусовая бумажка западных противоречий
Наши люди в Европарламенте - кто они?
Европа
Наши люди в Европарламенте - кто они?
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией
Мир
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией
Судный день Брексита: стали известны секретные подробности
Европа
Судный день Брексита: стали известны секретные подробности
Евгений Федоров: СССР жив по закону
Бывший СССР
Евгений Федоров: СССР жив по закону
Турция рулит газом для Европы
Балканы
Турция рулит газом для Европы
О чем и почему договорились Ким с Трампом
Дальний Восток
О чем и почему договорились Ким с Трампом
Эксперты назвали два пути Украины. Один - кровавый
Украина
Эксперты назвали два пути Украины. Один - кровавый
США наигрались в права человека
США и Канада
США наигрались в права человека
Космические войска США: создают — ну и пусть создают?
США и Канада
Космические войска США: создают — ну и пусть создают?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался