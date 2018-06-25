Найден способ блокировки четырех видов рака

Американские ученые нашли способ, как предотвратить на раннем этапе рак молочной и предстательной желез, легких и толстой кишки. Препарат, разработанный американскими учеными, позволяет остановить размножение раковых клеток.



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Исследование провели в Орегонском университете науки и здоровья. Первыми "пациентами", которым назначили новое лекарство под названием KBU2046 стали мыши, у которых был рак кишечника легких, а также заболевание молочной и предстательной желез.

В ходе изучения выяснилось, что действие препарата позволяет избавить больной организм от метастаз. Также лекарство уменьшает разрушение кости. Кроме того, группа ученых под руководством Раймонда Бергана смогла минимизировать побочные эффекты и токсичность.

"Лекарство работает таким образом, что, связываясь с протеином, оно останавливает движения клеток, но не оказывает никакого побочного влияния на белок", - цитирует исследователя агентство "РИА Новости".

По его словам, изменение в фосфорилировании белка HSP90β заключается основной принцип работы препарата. Фосфорилирование - важная биохимическая реакция. Она регулирует функциональную активность белка.

Раймонд Берган рассказал, что у его команды ушло очень много времени на то, чтобы понять, как осуществить механизм работы препарата. Ученый считает, что за этим лекарством - будущее медицины. С раком всегда проще бороться на ранней стадии, и при его обнаружении KBU2046 спасет человеку жизнь без тяжелых последствий. В будущем Берган хочет добиться разрешения испытать действие лекарства на людях.