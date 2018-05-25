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Источник Правда.Ру

Предложен лучший способ бросить курить

Здоровье

Американские ученые пришли к выводу, что финансовое вознаграждение очень эффективно действует при борьбе с курением.

Предложен лучший способ бросить курить. 387318.jpeg

Как сообщает журнал New England Journal of Medicine, исследование показало, что добровольцы использовали информацию о ЗОЖ и никотиновые пластыри. 

При этом некоторым участникам пообещали финансовое вознаграждение: тем, кто сможет воздержаться от курения в течение шести месяцев, пообещали выплатить по 600 долларов.

Как и ожидалось, участники, которым предлагали деньги, показали наилучшие результаты.

Ученые полагают, что подобный метод может пригодиться компаниям, помогающим сотрудникам избавляться от вредных привычек. Отмечается, что финансовое вознаграждение может стать самым дешевым и эффективным способом.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что электронные сигареты разрушают ДНК. Вред вейпов доказали ученые из Коннектикута.

Результаты своих испытаний они опубликовали в журнале ACS Sensors. С помощью 3D-принтера ученые изготовили искусственные легкие и смоделировали воздействие химических веществ на клетки организма человека. На них протестировали пар от вейпов. В итоге было установлено, что дым электронных сигарет повреждает нуклеиновые кислоты.

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