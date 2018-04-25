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Источник Правда.Ру

Найден способ борьбы с неизлечимой разновидностью рака

Здоровье

Японские исследователи пришли к выводу, что химическое соединение на основе витамина А способно предотвращать рецидив определенных видов рака. 

Найден способ борьбы с неизлечимой разновидностью рака. 386391.jpeg

Речь идет о гепатоцеллюлярной карциноме - наиболее распространенной разновидности рака печени. По данным медиков, каждый год в мире умирают около 600 тысяч человек.

Изучая рецидивы болезни, ученые взяли частицы тканей печени у онкобольных, принимавших высокие дозы ациклического ретиноида после хирургической операции. Выяснилось, что соединение уменьшает в клетках печени экспрессию гена MYCN, который способствует развитию опухолей.

При этом подавление активности MYCN в клетках рака тормозит рост злокачественной ткани и увеличивает число отмерших клеток.

"Правда.Ру" ранее писала, что активировать иммунную систему человека для того, чтобы она могла сама атаковать раковые клетки способны наночастицы железа.

К такому выводу пришли в ходе исследований специалисты  Медицинской школы Стэнфордского университета.ъ

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Темы рак болезнь онкология
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