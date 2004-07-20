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Какие люди "вкуснее" для комаров

Здоровье

Почему на одних людей комары набрасываются тучами, а других словно не замечают? От чего зависит привлекательность людей для этих кровососов?

Какие люди "вкуснее" для комаров

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал биолог Вадим Марьинский.

По его словам, вопреки расхожему мнению, что комары летят на определенную группу человеческой крови, для них важны совсем другие параметры:

"Для них важен запах, который исходит от человека, и тепло. Можно услышать много полумифических рассказов, что люди с какой-то группой крови привлекают комаров, но на самом деле все несколько проще. Если человек активно потеет, то комарам его легче найти", – объяснил Вадим Марьинский.

По его словам, комары "липнут" к тем, кто сильно вспотел, но это не значит, что они обходят вниманием всех остальных.

"Когда люди идут в группе, например, по лесу или сидят на веранде, пьют чай, то после того, как комары уже нашли группу людей, они не очень выбирают, кого кусать, а кого нет. Нельзя исключать, что у них есть предпочтения, но когда люди в группе, то предпочтения не настолько ярко выражены", – рассказал биолог.

Комар
Комар

К слову, при "общении" с комарами люди допускают одну опасную ошибку. О ней ранее уже рассказывала "Правда.Ру"

Врачи: комаров лучше не прихлопывать на себе, а сгонять

В организме комаров обнаружены опасные для человека грибки, поэтому американские врачи советуют не прихлопывать комаров на себе, а стряхивать или сбивать щелчками.

Об этом сообщает BBC News.

Результаты исследований группы ученых из медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке (Albert Einstein College of Medicine) свидетельствуют о том, что существует вероятность заражения человека патогенными грибками Brachiola algerae. Грибки могут попасть в организм человека через кожу, когда мы прихлопываем и размазываем комара, осмелившегося нас укусить.

Описан случай смерти 57-летней пациентки, которая заразилась именно таким образом. Причем в отличие от возбудителя малярии или лихорадки Западного Нила, грибки не обнаруживаются в слюне комара, для инфицирования нужно именно раздавить его и, таким образом, втереть в кожу.

Однако, некоторые специалисты считают, что совет стряхивать комаров с себя, а не прихлопывать их не имеет под собой строгой научной основы.

Роджер Наски (Roger Nasci), эксперт Центра по контролю над заболеваниями Колорадо подчеркивает, что комары, если их стряхнуть, с большой долей вероятности вернутся, чтобы укусить вас снова. Причем самка комара может проделать эту операцию даже не один раз за ночь. Вы не сможете постоянно контролировать себя.

Крис Кертис (Chris Curtis), профессор медицинской энтомологии из Лондонского института гигиены и тропической медицины, также скептически отнесся к открытию своих американских коллег, считая вероятность инфицирования ничтожно малой.

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Автор: Ольга Лебедева
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