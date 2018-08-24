Назван самый вредный из продуктов питания

Кокосовое масло — "чистый яд". Таково мнение директора Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета и профессора Гарварда Карин Михелс, пишет Business Insider.

Эпидемолог назвала продукт одним из худших, "которые только можно съесть". Она пояснила позицию: масло — это 80 процентов насыщенных жиров, в свином сале их меньше в 2 раза, а в говяжьем жире на 60%. В результате плохой холестерин повышается, увеличивая риск развития заболеваний сердца и сосудов.

Аналогичной точки зрения придерживаются и коллеги Михелс. Так, члены Американской ассоциации сердца посоветовали отказаться от вкушения кокосового масла. Стоит отметить, что большинство жителей США полагают иначе, считают ингредиент полезным. Это явление эксперты объясняют рекламой.

Ранее "Правда.Ру" писала, что ученые бьют тревогу: эпидемия ожирения неумолимо захватывает весь мир. Более 90% взрослых мужчин и 50% детей не только в США, но и в других развитых странах страдают от излишнего веса.

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