Врачи выяснили, чем опасны "безопасные" дозы алкоголя

Даже небольшая доза алкоголя вредит здоровью. К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные глобального исследования. Итоги их работы доступны читателям специализированного издания The Lancet.

Так, подтвердился факт: немного алкоголя помогает работе сердца, однако параллельно возрастает шанс развития рака и иных заболевания. Ученые убеждены, что плюс от употребления спиртного не превышает минус. В исследовании отмечается, наиболее безопасная доза алкоголя для человека — ноль.

Эксперты проекта "Глобальное бремя болезней" из университета Вашингтона в Сиэтле подчеркнули, их выводы — одни из самых точных на сегодняшний день. Ведь ученые учли множество факторов, влияющих на результат. Так, участниками стали жители 195 государств в возрасте 15-95 лет. Специалисты сравнили информацию о тех, кто употребляет спиртное и тех, кто предпочитает трезвеннический стиль жизни.

Анализ данных показал, если человек употребляет один напиток спиртного в сутки, то риск возникновения заболевания возрастает на 0,5%, 2 дозы повышают его на 7%, 5 — на 37%.

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