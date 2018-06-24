Ученые предостерегают от добавления молока в чай

Обезжиренное молоко на 30% снижает полезные свойства чая. Об этом заявили английские исследователи.



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Кроме того, они развеяли миф о том, что этот напиток лечит от онкологических заболеваний. Этот микс наоборот способствует образованию веществ, что отрицательно влияют на организм людей, "попуская" опасные болезни.

Присоединились к мнению британских коллег и немцы. Они опытным путем изучили, как влияет на человека добавление разного вида молока в чай. Оказалось, что не имеет значение, какой молочный продукт добавлен, вкушающего ждет расстройство желудка и риск образования камней в почках.

Также немецкие исследования показали, смешения чая с молоком ведет к проблемам с давлением, а если человек предпочитает жирное молоко, то и с лишним весом. Продукт блокирует свойство чайного напитка понижать давление, что привело ученых к выводу: микс противопоказан людям, страдающим гипертонией и гипотонией.

При этом стоит отметить, что в ряде случаев союз молока и чая идет человеку на пользу. Такой напиток советуют кормящим женщинам, он повышает "сытность" материнского молока.

Ранее "Правда.Ру" писала о классических сочетаниях, что могут привести к проблемам со здоровьем. К ним относятся, например, белый хлеб с вареньем. Разнородные углеводы повышают уровень сахара в организме, что разрушает поджелудочную железу.

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