Ученые предостерегают от добавления молока в чай

Обезжиренное молоко на 30% снижает полезные свойства чая. Об этом заявили английские исследователи.
Кроме того, они развеяли миф о том, что этот напиток лечит от онкологических заболеваний. Этот микс наоборот способствует образованию веществ, что отрицательно влияют на организм людей, "попуская" опасные болезни.
Присоединились к мнению британских коллег и немцы. Они опытным путем изучили, как влияет на человека добавление разного вида молока в чай. Оказалось, что не имеет значение, какой молочный продукт добавлен, вкушающего ждет расстройство желудка и риск образования камней в почках.
Также немецкие исследования показали, смешения чая с молоком ведет к проблемам с давлением, а если человек предпочитает жирное молоко, то и с лишним весом. Продукт блокирует свойство чайного напитка понижать давление, что привело ученых к выводу: микс противопоказан людям, страдающим гипертонией и гипотонией.
При этом стоит отметить, что в ряде случаев союз молока и чая идет человеку на пользу. Такой напиток советуют кормящим женщинам, он повышает "сытность" материнского молока.
Ранее "Правда.Ру" писала о классических сочетаниях, что могут привести к проблемам со здоровьем. К ним относятся, например, белый хлеб с вареньем. Разнородные углеводы повышают уровень сахара в организме, что разрушает поджелудочную железу.
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