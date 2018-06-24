В Англии придумали, как побороть детское ожирение

Убрать сладости и жирные продукты от касс в супермаркетах. Такое решение приняли в Великобритании в контексте борьбы с детским ожирением.
Еще одна мера — ввести в учебных заведениях правило, согласно которому школьники обязаны будут бегать, а также час в сутки посвящать спорту.
Введут ограничения и на популяризацию вредной еды, кроме того, в заведениях общественного питания появится информация о калорийности каждого блюда. В планах ограничить продажу несовершеннолетним кофеиносодержащих энергетиков.
Предполагается, что все эти меры способствуют тому, что через 12 лет в два раза меньше детей будет страдать от ожирения.
Стоит пояснить, что весной в стране ввели налог, он распространяется на компании, что производят напитки с избыточным содержанием сахара. Кто-то поднял стоимость товара, а кто-то сократил количество налогооблагаемого продукта.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что отрицательно влияет на вес несовершеннолетних британцев переход на зимнее время. Причина в снижении активности. Исследование показало, что активность ребят увеличивалась более чем на 15%, когда увеличивался световой день, когда же он уменьшался, происходил обратный эффект.
Читайте также:
Названы болезни, спровоцированные ожирением
Ополаскиватели для рта провоцируют ожирение
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Инициатором диалога, по информации пресс-службы Кремля, стал Киев.
Россия засомневалась во власти - после выходок правительства Медведева и чиновников Кремля высокий и ранее непоколебимый Путина снижается. Он уже стал похож на рейтинг Горбачева...
Эксперт Владимир Расхожев поделился своим пониманием произошедшего. По его мнению, объект не является метеоритом, так как у него была слишком маленькая скорость — не более нескольких километров в секунду. Тогда как метеориты летят так быстро, что "не успевают даже нагреться до столкновения с землей".
В авторской программе "Необычная неделя" главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин поделился своим мнением о самом скандально-веселом саммите G7 и о любви Трампа потроллить своих партнеров.