В Англии придумали, как побороть детское ожирение

Убрать сладости и жирные продукты от касс в супермаркетах. Такое решение приняли в Великобритании в контексте борьбы с детским ожирением.



Объелись до смерти: В США стали чаще умирать от ожирения

Еще одна мера — ввести в учебных заведениях правило, согласно которому школьники обязаны будут бегать, а также час в сутки посвящать спорту.

Введут ограничения и на популяризацию вредной еды, кроме того, в заведениях общественного питания появится информация о калорийности каждого блюда. В планах ограничить продажу несовершеннолетним кофеиносодержащих энергетиков.

Предполагается, что все эти меры способствуют тому, что через 12 лет в два раза меньше детей будет страдать от ожирения.

Стоит пояснить, что весной в стране ввели налог, он распространяется на компании, что производят напитки с избыточным содержанием сахара. Кто-то поднял стоимость товара, а кто-то сократил количество налогооблагаемого продукта.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что отрицательно влияет на вес несовершеннолетних британцев переход на зимнее время. Причина в снижении активности. Исследование показало, что активность ребят увеличивалась более чем на 15%, когда увеличивался световой день, когда же он уменьшался, происходил обратный эффект.

Читайте также:

Названы болезни, спровоцированные ожирением

Ополаскиватели для рта провоцируют ожирение