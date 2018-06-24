Избыток гормона радости вреден для организма

Избыток серотонина вреден для человека. К такому выводу пришли ученые. Превышенная концентрация гормона радости отрицательно сказывается на организме и вызывает серотониновый синдром.
Опасность его, в первую очередь, в том, что заболевание редко встречается, поэтому мало кто способен его диагностировать. А симптомы идентичны тем, что бывают и при других расстройствах. Ключевое - психическое изменение: нездоровое эмоциональное возбуждение. Любой раздражитель вызовет бурную поведенческую и словесную реакцию.
Также человек может впасть в состояние страха, паники, тревоги или начать видеть галлюцинации. Корень всех проблем - нарушение работы мозга.
Влияет избыток серотонина и на вегетативную нервную систему, что контролирует работу разных органов. Ответной реакцией организма может стать: онемение конечностей, тошнота, мигрени, чрезмерное потоотделение, рвота, сухость слизистых оболочек, диарея, а также ухудшение дыхания.
Могут проявиться и нервно-мышечные изменения: как легкое подергивание рук или ног, так и припадки. Также зафиксированы непроизвольные движения глаз, ухудшение речевой способности.
Стоит отметить, что переизбыток серотонина возникает из-за «увлечения» антидепрессантами, а также наркотиками, сочетания лекарственных препаратов.
Ранее «Правда.Ру» сообщала, что у людей, больных аутизмом, уровень серотонина часто бывает повышен. Американские исследователи подтвердили взаимосвязь между избытком гормона радости и проявлением расстройства.
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