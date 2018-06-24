Найден простой способ избежать депрессии

Свежие фрукты и овощи — самый простой способ избежать депрессии. Это подтвердило исследование ученых, которые наблюдали более чем за 400 молодыми людьми (18 — 25 лет) из США и Новой Зеландии.
Эксперты выбрали эту возрастную группу, так как молодежь редко ест рекомендуемую порцию овощей и фруктов. Кроме того, она подвержена риску психических заболеваний.
Во время исследования уделялось особое внимание факторам, связанным с образом жизни участников: физическому здоровью и активности, сну, а также социально-экономическому статусу.
После анализа данных ученые определили, что существует связь между потреблением фруктов и овощей в сыром виде и снижением риска депрессии и других психологических проблем.
Люди, отдававшие предпочтение сырым продуктам относились к жизни более позитивно и были успешнее других участников исследования. Между тем, те, кто ел обработанные фрукты и овощи, не получали такого эффекта.
Исследователи составили список продуктов, которые особенно полезны для повышения настроения: яблоки, бананы, ягоды, морковь, цитрусовые, огурцы, капуста и зелень, грейпфрут, киви и салат.
Стоит отметить, что аналогичным образам действует еще ряд продуктов: темный шоколад, жирная рыба, зеленый чай и устрицы.
Ранее "Правда.Ру" писала, что свежие овощи и фрукты, включая сухофрукты, нормализуют процессы обмена веществ в организме и стимулируют работу кишечника. Это же влияет на кожу. Однако самое главное ценное в свежих овощах и фруктах — антиоксиданты. Согласно новейшим комплексным исследованиям медиков и косметологов, кожа подвергается быстрому старению из-за тяжелых металлов и радиоактивных веществ, попадающих в организм. Они выводятся только антиоксидантами. Их необходимое количество находится в пяти порционных единицах свежих овощей и фруктов.
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