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Источник Правда.Ру

Китайцы объявили шашлык величайшей угрозой здоровью

Здоровье

Китайские исследователи пришли к выводу, что приготовление шашлыка может быть опасным для здоровья.

Китайцы объявили шашлык величайшей угрозой здоровью. 387245.jpeg

Исследователи из Цзинаньского университета заявили, что попадание на кожу опасных веществ, содержащихся в дыме, способно привести к мутациям ДНК и раку.

Речь идет  большом числе полициклических ароматических углеводородов - опасных для здоровья соединений, образующихся при горении угля. Уже установлено, что они способны вызывать респираторные инфекции и мутации ДНК, попадая внутрь организма с пищей или при дыхании, однако их воздействие на организм при попадании на кожу не изучалось.

Последние эксперименты на эту тему показали, что группы добровольцев, отправившиеся по заданию ученых готовить барбекю, были разделены на три группы.

Изучалось воздействие дыма на легкие, на кожу и попадание его в организм с едой.  Как и ожидалось, наибольшее количество опасных веществ поступало в организм при питании. 

"Правда.Ру" ранее сообщала, что посиделки с шашлыком в лесной области или на природе в целом практически ежедневно становятся причиной пожаров различной степени тяжести.

Напомним, загоревшийся в свое время трубопровод у Москвы-реки в Марьино в результате серьезного пожара на этом участке был спровоцированным невинным пикником на берегу, отдыхающие на котором после жарки шашлыка не потушили угли в мангале.

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Темы шашлык организм вещества
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