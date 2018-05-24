С 1 июля россияне могут не найти на прилавках привычных продуктов

С 1 июля с прилавков российских магазинов могут исчезнуть продукты, что не прошли ветеринарную сертификацию по системе "Меркурий", предупреждают в Ассоциации компаний розничной торговли.

"Меркурий" — система электронной сертификации и отслеживания товаров, поднадзорных ветеринарному контролю, при их производстве, обороте и перемещении внутри Российской федерации.

Отныне система ветеринарной сертификации будет отслеживать каждый этап производства и доставки молочных и мясных продуктов, а также яиц, меда, рыбы и других продуктов. Цель этой инициативы — убрать с полок российских магазинов фальсификат, контрабанду, просроченные и просто некачественные продукты.

Далеко не все крупные поставщики совершили интеграцию в систему. В АКОРТ просят территориальные органы ветеринарного контроля помочь поставщикам зарегистрироваться в системе "Меркурий" как можно быстрее и уже начинать работать с ней. Впереди еще чуть больше месяца — вполне можно успеть.

Электронная сертификация, что позволит увидеть каждый этап производства и перемещения продуктов, выгодна и поставщикам. Данная система избавит их от лишних бюрократических проволочек. Правда, при этом в разы увеличится оборот электронных документов. Так, в одной из крупнейших сетей за апрель был обработан 21 миллион электронных ветеринарных документов.

Для примера необходимости введения электронной сертификации и отслеживания товаров в Россельхознадзоре отметили, что доля фальсифицированной молочной продукции на рынке на данный момент составляет 25 процентов. Федеральная государственная система ветеринарной сертификации же призвана сделать рынок прозрачным, чтобы потребитель был уверен в качестве приобретаемых товаров.

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