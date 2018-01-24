Ученые предупредили о заразности ожирения

Американские ученые из Южно-Калифорнийского университета пришли к выводу, что ожирение в отдельных случаях может обладать признаками инфекционного заболевания. В основу исследования легли данные о семьях, проживающих на военных базах в разных штатах, сообщает Science Alert.

Всего в выборку попали 1111 подростков и 1300 взрослых, за основу были взяты статистические данные проекта M-TEENS. Дети из семей, где взрослые страдали ожирением, также демонстрировали к нему склонность. Значительное количество жалоб на лишний вес от родственников военнослужащих фиксировалось на тех объектах, где эта болезнь была распространена среди персонала.

На повышение индекса массы тела влияют много факторов, в том числе и курение, а также наследственность. Но привычки конкретного человека зависят от норм, принятых в его окружения. Еще одна и боле простая причина ожирения — легкий доступ к фаст-фуду и отсутствие физической нагрузки.

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