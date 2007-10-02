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Причины нарушения менструального цикла

Здоровье » Акушерство и гинекология

Даже у здоровых женщин менструальные циклы иногда сбиваются. Причиной тому могут быть путешествия со сменой часовых поясов и медикаменты, такие как стероиды и антибиотики. Но любые изменения должны быть проверены доктором, если они продолжаются в течение двух и более циклов подряд. Мы же сегодня предлагаем перечень некоторых симптомов, которые не должна оставлять без внимания ни одна женщина.

Причины нарушения менструального цикла

Кровотечение между периодами

Снижение эстрогена в период овуляции может привести к кровотечению в середине цикла. Повторяющееся кровотечение более чем в двух циклах может также быть признаком:

  • кисты яичника,
  • эндометриоза,
  • маточных полипов.

Если вы принимаете оральные контрацептивы, внеменструальное кровотечение может означать, что пилюля содержит слишком мало эстрогена (это довольно распространено в связи с появлением новых низкодозовых таблеток). Попросите вашего врача выписать вам другой препарат.

Пропуск цикла

Как и при других сбоях цикла, пропускание часто вызвано стрессом. Значительные жизненные изменения или внезапная потеря веса может нарушить ваше расписание.

Пропуск месячных может также свидетельствовать об отказе поврежденного яичника. Заболевание, приводит к остановке продукции яйцеклеток и репродуктивных гормонов, иногда за десятилетия до менопаузы. При этом увеличивается риск развития остеопороза, так что ранний диагноз необходим.

Укорочение или удлинение цикла

Короткие циклы часто происходят, когда женщина не овулирует и матка не обновляется. Одно объяснение: естественные гормональные сдвиги, которые происходят у женщин после 40.

Удлинение цикла наступает вследствие того, что женщина пытается забеременеть. Женщина может сделать гормональный тест для определения точной даты наиболее благоприятной для зачатия.

Слабое кровотечение

Незначительное выделение крови обычно означает, что маточные слои не работают в полную силу или, что у вас не было овуляции.

Несколько отгадок на загадки женского менструального цикла. критические дни
Если вы принимаете оральные контрацептивы, внеменструальное кровотечение может означать, что пилюля содержит слишком мало эстрогена

Если легкие циклы становятся нормой, то это может указывать на проблемы со способностью к деторождению; в некоторых случаях вина может быть возложена на увеличение гормонов щитовидной железы.

Болезненные циклы

Интенсивные болевые циклы, которые ухудшаются с каждым месяцем, могут быть признаком эндометриоза. Эта болезнь поражает 10-20% женщин в детородном возрасте. По неизвестным причинам, ткани выстилающие матку мигрируют на новое место в организме, где им сосем не место.

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Менструальный цикл 1/2
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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