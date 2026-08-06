Секрет молодости нашли в дешевом гарнире: дорогие БАДы уступили продукту за копейки

Обычный охлажденный картофель способен стать эффективным средством для поддержания молодости организма и оздоровления сосудов, рассказал гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук, заведующий курсом гастроэнтерологии, руководитель гастроцентра Сергей Вялов. Специалист разъяснил Pravda.Ru, почему привычный корнеплод после пребывания в холодильнике меняет свои свойства и превращается в ценный пребиотик.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённый картофель

По словам эксперта, секрет кроется в резистентном крахмале, который образуется в продукте при остывании. Это вещество не расщепляется в тонком кишечнике до глюкозы, а доходит до толстой кишки, становясь питательной средой для полезных бактерий. Те, в свою очередь, вырабатывают бутират — жирную кислоту, критически важную для регенерации слизистых оболочек и снижения системного воспаления в теле.

"Этот крахмал работает как умный биофильтр. Он не просто кормит бактерии, а заставляет их вырабатывать бутират — вещество, которое буквально ремонтирует стенки кишечника и гасит огонь системного воспаления, от которого стареют сосуды и суставы", — пояснил Вялов.

Он подчеркнул, что охлажденный картофель имеет пониженный гликемический индекс, что делает его безопасным для фигуры. При этом важно не разогревать продукт повторно, так как тепловое воздействие разрушает кристаллическую структуру устойчивого крахмала, возвращая его в состояние легкоусвояемых углеводов. Многие специалисты подтверждают, что картошка при похудении может быть полезна, если соблюдать правила ее приготовления и остывания.

"Охлажденный картофель — это не быстрые углеводы, а пребиотик. То есть мы едим вкусно, не вредим фигуре и омолаживаемся. Кто бы мог подумать, что секрет долголетия скрывается не в дорогих БАДах, а в обычной вареной картошке, которая просто постояла в холодильнике?", — отметил специалист.

Однако Вялов предостерег от чрезмерного увлечения такой диетой. Избыток резистентного крахмала (более 45-60 граммов в сутки) может спровоцировать вздутие и метеоризм из-за слишком активной ферментации в кишечнике. Для получения терапевтического эффекта достаточно съедать 2-3 холодные картофелины в день.

Стоит помнить, что при дефиците нужных нутриентов бактерии меняют источник своего питания, начиная воздействовать на защитные слои самого органа. Поэтому важно разнообразить рацион другими источниками устойчивых углеводов — зелеными (незрелыми) бананами (около 4,5 г на плод), бобовыми (фасоль, чечевица, горох — 2–5 г на 100 г), охлажденным рисом и макаронами al dente, овсяными хлопьями (около 3,6 г на 100 г каши), перловкой (2–3 г на 100 г) и сырым картофельным крахмалом (около 8 г в столовой ложке).

В случаях, когда пищеварение уже нарушено, эксперты рекомендуют внедрять простые привычки для работы ЖКТ, позволяющие мягко восстановить моторику без медикаментозного вмешательства.

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