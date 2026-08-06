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Сердце требует простого движения: норвежцы нашли способ остановить опасное осложнение аритмии

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Даже незначительная физическая активность способна существенно снизить риск инсульта и преждевременной смерти у пациентов с фибрилляцией предсердий. Ученые из Норвегии доказали, что для защиты сосудов мозга не обязательно изнурять себя тренировками — даже минимальное движение запускает механизмы адаптации сердечно-сосудистой системы. Исследование, охватившее более 87 тысяч человек, показало прямую зависимость между подвижностью и продолжительностью жизни при нарушениях сердечного ритма.

Человеческое сердце
Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человеческое сердце

Масштабное исследование: 15 лет наблюдений

Результаты работы, опубликованные в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA), базируются на анализе данных жителей Норвегии за внушительный период. Из общего числа участников более 6,5 тысячи имели диагноз "фибрилляция предсердий". Это состояние характеризуется хаотичным сокращением сердечной мышцы, что создает идеальные условия для формирования тромбов. При таком диагнозе риск столкнуться с инсультом возрастает в несколько раз, однако правильный подход к нагрузкам может купировать эту угрозу.

"При фибрилляции предсердий сердце работает неэффективно, что часто пугает пациентов и заставляет их полностью отказываться от активности. Однако движение улучшает тонус сосудов и помогает сердцу справляться с нагрузкой даже при нарушенном ритме", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Как нагрузка снижает вероятность осложнений

Ученые разделили участников на группы в зависимости от интенсивности их ежедневной активности. Сравнение проводилось с полностью малоподвижными людьми. Выяснилось, что даже низкий уровень активности снижает риск развития инсульта на 9%. Те, кто придерживался средних нагрузок, защищены на 19% лучше, а высокая активность дает преимущество в 18%. Параллельно снижается и общая смертность: при умеренном движении вероятность летального исхода от любых причин падает на 18-22%.

Важно учитывать, что чрезмерная фиксация на показателях здоровья иногда приводит к обратному эффекту — тревожности. Некоторые пациенты начинают искать спасение в сомнительных методах, хотя удачу в лечении можно натренировать через системный подход к привычкам и психологическую устойчивость.

"Движение — это не только тренировка мышц, но и мощный фактор снижения системного воспаления в организме. Даже простая прогулка на свежем воздухе помогает поддерживать эластичность артерий", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Лишний год жизни: цена вопроса

Регулярные нагрузки при аритмии не просто уменьшают риски, но и физически продлевают жизнь. В среднем активные участники исследования жили на 0,5-1,2 года дольше своих сверстников, ведущих сидячий образ жизни. Авторы подчеркивают: не нужно стремиться к олимпийским рекордам. Главная задача — уйти от гиподинамии. В условиях города на здоровье влияют и другие факторы, например, когда смог бьет по суставам, затрудняя активные прогулки, стоит переносить занятия в помещения с очищенным воздухом.

"Пациентам с нарушениями ритма важно дозировать нагрузку. Начинать стоит с 10-15 минут спокойной ходьбы, постепенно увеличивая время, но не интенсивность до экстремальных значений", — добавила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Уровень активности Снижение риска инсульта
Низкий (минимум движения) на 9%
Средний (регулярные прогулки) на 19%
Высокий (интенсивные занятия) на 18%
Малоподвижный образ жизни 0% (базовая линия)

Ответы на популярные вопросы о физической активности

Поможет ли обычная ходьба защититься от инсульта?

Да, исследование подтверждает, что даже низкий уровень активности (аналог неспешных прогулок) снижает риск инсульта на 9%. Регулярность здесь важнее интенсивности.

Безопасно ли заниматься спортом при аритмии?

Для большинства пациентов умеренная активность не только безопасна, но и полезна. Она помогает тренировать сердечную мышцу и улучшать кровоток, что препятствует застойным явлениям.

На сколько лет можно продлить жизнь за счет движения?

Согласно норвежскому исследованию, пациенты с фибрилляцией предсердий, ведущие активный образ жизни, живут в среднем на 0,5-1,2 года дольше тех, кто пренебрегает физическими нагрузками.

Почему высокая активность дает чуть меньшую защиту, чем средняя?

Разница между 19% и 18% статистически незначительна, однако она указывает на то, что избыточные нагрузки не дают "сверхзащиты". Для здоровья сердца оптимален золотой стандарт умеренности.

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Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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