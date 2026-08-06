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Первая в мире мРНК-вакцина против гриппа получила одобрение в США: кому она теперь доступна

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первую в мире вакцину против гриппа на основе матричной РНК (мРНК). Препарат mFlusiva компании Moderna предназначен для взрослых старше 50 лет. Это событие знаменует переход технологий, доказавших свою эффективность в период пандемии COVID-19, в сферу профилактики сезонных заболеваний.

Кончик иглы шприца
Фото: https://unsplash.com by Mika Baumeister is licensed under Free
Кончик иглы шприца

Решение регулятора разделено на два этапа: лицам от 50 до 64 лет препарат разрешен в рамках стандартной процедуры, а для возрастной группы 65 лет и старше введено ускоренное одобрение. Последнее связано с критической необходимостью поиска более эффективных решений для пожилых людей, чей иммунный ответ на традиционные вакцины часто оказывается недостаточно сильным.

Механизм действия и результаты испытаний

В отличие от классических вакцин, которые содержат ослабленный или инактивированный вирус, мРНК-платформа работает иначе. Препарат доставляет в клетки организма генетическую инструкцию, заставляя их вырабатывать специфический белок. Иммунная система распознает этот белок как чужеродный и формирует защитный барьер против реального вируса гриппа.

Одобрение базируется на данных клинических исследований, которые подтвердили профиль безопасности и способность вакцины вызывать выраженный иммунный ответ. Скорость разработки и адаптации мРНК-вакцин позволяет потенциально точнее подбирать состав препарата под циркулирующие штаммы гриппа, которые ежегодно мутируют.

"Технология мРНК дает возможность сократить производственный цикл. В отличие от куриных эмбрионов, используемых в классическом производстве, здесь процесс полностью синтетический. Для пациентов старше 50 лет, чей организм сталкивается с естественным иммунным старением, это может означать более надежную защиту от тяжелых осложнений гриппа", — объяснил врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Что это значит для профилактики

Традиционные вакцины для людей старшего возраста иногда показывают ограниченную эффективность, что приводит к высокой частоте госпитализаций в сезон эпидемий. Переход к использованию передовых биотехнологий может изменить стратегию борьбы не только с гриппом, но и с другими респираторными инфекциями. Сейчас исследователи изучают возможности мРНК в терапии заболеваний дыхательных путей, где стандартные методы профилактики пока бессильны.

Группа пациентов Тип одобрения FDA
Взрослые 50-64 года Традиционное (полное) одобрение
Взрослые 65 лет и старше Ускоренное одобрение

Ответы на популярные вопросы

Заменяет ли мРНК-вакцина обычную прививку?

На текущий момент это альтернативный вариант с иным механизмом стимуляции иммунитета. Выбор конкретного препарата остается за врачом, исходя из состояния здоровья пациента и доступности вакцин.

Может ли мРНК-вакцина вызвать грипп?

Нет, это исключено. В составе нет живого вируса или его фрагментов, способных к размножению. Препарат содержит только код белка, имитирующего присутствие вируса для "обучения" иммунных клеток.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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