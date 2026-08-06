Яд в булке с кунжутом: в популярнейшем российском фастфуде нашли опасную кишечную палочку

Роскачество вскрыло серьезные проблемы с безопасностью в крупнейших сетях фастфуда России. Масштабная проверка 20 популярных брендов показала, что в бургерах пяти известных сетей поселилась кишечная палочка, а общее микробное загрязнение в некоторых образцах превысило норму в 15 раз. Помимо опасных бактерий, эксперты обнаружили скрытые ингредиенты, о которых производители предпочли умолчать на этикетках.

Фото: Pravda.Ru by Майя Калаченко is licensed under Все права защищены Мужчина ест бургер в ресторане фастфуда

Где нашли кишечную палочку

Специалисты Роскачества проанализировали бургеры по 488 показателям качества и безопасности. Результаты оказались неутешительными для любителей быстрого питания: бактерии группы кишечных палочек были обнаружены в продукции сетей BB & Burgers, "The Бык", Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill. Эти данные подтверждают прямые нарушения технических регламентов по микробиологии.

"Кишечная палочка в готовом блюде — это всегда индикатор фекального загрязнения или грубейшего нарушения правил личной гигиены персоналом. Подобные находки в общепите недопустимы, так как они напрямую угрожают здоровью потребителя, вызывая острые отравления", — констатировала в беседе с Pravda.Ru санитарный врач-специалист санэпидконтроля Надежда Ильина.

Кроме того, в продукции семи марок, включая "Бюро" и "Dostaевский", зафиксировано превышение количества мезофильных аэробных микроорганизмов. В отдельных случаях концентрация бактерий была в 15 раз выше допустимого порога, что делает продукт потенциально опасным для людей с чувствительным пищеварением.

Почему в еде появляются опасные микробы

Замглавы Роскачества Елена Саратцева пояснила, что столь высокие показатели микробной обсемененности обычно связаны с системными ошибками в работе заведений. Основные причины — нарушение температурного режима при хранении сырых продуктов или уже готовых бургеров, а также некачественная санитарная обработка рабочих поверхностей и оборудования.

"Любое нарушение холодовой цепи, будь то на складе или на кухне, превращает мясную начинку в идеальную среду для размножения бактерий. Потребитель не всегда может почувствовать это на вкус, но последствия для ЖКТ будут ощутимыми", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Для тех, кто следит за своим рационом, важно помнить не только о бактериях, но и о скрытых калориях. Современные технологии, например, сервисы на базе ИИ для подсчета калорий, часто ошибаются в оценке жирных блюд, что в сочетании с сомнительным качеством продуктов делает фастфуд двойным риском для здоровья.

Курица и растения вместо говядины

Исследование выявило и факты фальсификации состава. В бургерах от "Франклинс Бургер", "Frank by Баста", "Щепка", BB & Burgers, Burger Heroes и Ketch up эксперты нашли растительные компоненты, не заявленные в рецептуре. Еще в десяти случаях была обнаружена ДНК курицы. Хотя ее количество определили как "следовое", это указывает на то, что на одном и том же оборудовании без должной очистки готовят и говяжьи, и куриные котлеты.

Полностью чистыми по итогам проверки оказались только три сети: "Вкусно — и точка", Burger King и Steak it easy. Их продукция соответствует не только обязательным законам, но и повышенным стандартам Роскачества. Информация обо всех нарушителях уже направлена в Роспотребнадзор для принятия административных мер.

"Наличие незаявленных компонентов, даже в следовых количествах, критично для аллергиков. Если человек уверен, что ест чистую говядину, а там оказывается птица или соя, это может спровоцировать непредсказуемую реакцию организма", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru аллерголог Елена Моргунова.

Выявленная проблема Последствия и детали Кишечная палочка Риск острого пищевого отравления и кишечных инфекций Превышение КМАФАнМ Признак испорченного сырья или грязного оборудования ДНК курицы (следы) Нарушение поточности производства и санитарной обработки Растительные добавки Скрытая замена мясного сырья для удешевления продукта

Ответы на популярные вопросы о безопасности фастфуда

Насколько опасно обнаружение кишечной палочки?

Это серьезное нарушение. Бактерии группы кишечных палочек не должны присутствовать в готовой к употреблению пище. Их наличие говорит о несоблюдении гигиены на кухне, что может привести к серьезному расстройству желудка или инфекции.

Можно ли по внешнему виду определить плохой бургер?

К сожалению, микробиологическое загрязнение часто не меняет запах или вкус продукта на начальных стадиях. Единственная защита потребителя — выбирать проверенные сети, где контроль качества подтвержден независимыми проверками.

Почему в говяжьих бургерах находят курицу?

Чаще всего это происходит из-за плохой промывки оборудования. Если на одной линии сначала формовали куриные котлеты, а потом говяжьи без дезинфекции, частицы птицы попадут в следующий замес.

Что делать, если после фастфуда стало плохо?

Необходимо обратиться к врачу и сохранить чек (или электронное подтверждение заказа). Это поможет зафиксировать факт покупки некачественного товара для обращения в контролирующие органы.

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