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В Остине зафиксирован случай заражения возвратной лихорадкой внутри городской квартиры

Здоровье » Здравоохранение

Случай заражения редкой возвратной лихорадкой в Остине (Техас) показал, что переносчики этого заболевания могут находиться внутри городских квартир. Исследование подтвердило наличие бактерии Borrelia turicatae в мягком клеще, обнаруженном на теле человека в жилом помещении.

Врач держит образец крови
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач держит образец крови

Случай зафиксировали специалисты Бейлорского медицинского колледжа и Департамента здравоохранения Техаса. Житель города обнаружил присосавшегося к лодыжке раздутого клеща и передал его в службу контроля зоонозов. В ходе анализа в лаборатории доктора Джоба Лопеса выяснилось, что образец принадлежит виду Ornithodoros turicata. Лабораторные тесты подтвердили, что этот конкретный паразит был способен передать бактерию Borrelia turicatae, вызывающую мягкоклещевую возвратную лихорадку (STRF).

До обнаружения клеща пациент в течение нескольких недель страдал от повторяющихся приступов высокой температуры, озноба, головных болей, тошноты и сыпи. Позже развился паралич лицевого нерва, что привело к госпитализации. Врачи долго не могли поставить диагноз, проверяя пациента на множество инфекций, включая болезнь Лайма.

Биолог Андрей Ворошилов отмечает, что мягкие клещи часто обитают в пещерах или убежищах животных, и их появление в городских квартирах может быть связано с миграцией диких животных-хозяев или особенностями городской застройки.

Результат анализа указывает на то, что риск заражения STRF теперь актуален не только для сельской местности, но и для городских парков и жилых районов. Авторы работы в журнале Open Forum Infectious Diseases призывают врачей быть внимательнее к подобным симптомам в городах и усилить мониторинг популяций клещей.

Работа описывает единичный случай, поэтому она не позволяет утверждать о массовом распространении зараженных клещей в городской среде Техаса. Предстоит выяснить, как именно паразит попал в квартиру и насколько широко Borrelia turicatae представлена в городской экосистеме.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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