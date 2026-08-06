Мозг внезапно отказывается бороться: японские ученые нашли виновника фатальной потери воли

Японские нейробиологи обнаружили, что нейроны, вырабатывающие орексин, критически важны для поддержания мотивации, когда усилия растут. Эксперимент на генетически модифицированных крысах показал: активация этих клеток повышает готовность работать за вознаграждение, а их подавление или вымирание снижают порог сдачи. Результаты опубликованы в PNAS.
Потеря мотивации — одно из ключевых симптомов депрессии, зависимости и СДВГ. До сих пор не было ясно, какие именно мозговые цепи отвечают за способность продолжать действовать, когда награда отдаляется, а цена усилий растёт. Новое исследование заполняет этот пробел.
Команда Хироюки Мидзугути и Киёфуми Ямады из Нагойского университета создала линию крыс — модель, позволяющая селективно воздействовать на орексинергические нейроны. Крысы выбрали не случайно: они лучше мышей подходят для сложных поведенческих задач, но до недавнего времени таргетирование конкретных типов нейронов у них было технически сложно.
Использовали три подхода:
Мотивацию измеряли в тесте с прогрессивным соотношением: крыса должна была касаться рычага всё большее число раз за каждую порцию еды. Точка отказа — максимальное число нажатий, которое животное готово совершить — служила индикатором силы мотивации.
Активация орексиновых нейронов хемогенетическим способом повысила точку отказа: крысы работали дольше и усерднее. Обратный эффект дал селективный вымирание этих клеток — мотивация упала.
Фотометрия показала динамику: активность нейронов росла в ожидании награды, падала после её получения и оставалась высокой, если ожидаемая еда не появилась. Чем больше усилий требовалась задача, тем сильнее был отклик. По мнению авторов, это отражает механизм перевода ожидания в устойчивое действие.
Оптогенетика подтвердила причинную связь. Мгновенное подавление нейронов в момент ожидания снизило мотивацию: крысы дольше выполняли задачу и раньше сдавались. Но дополнительная стимуляция сверх физиологической нормы не усилила мотивацию — точка отказа не выросла. Вывод: орексиновые нейроны необходимы для поддержания мотивированного поведения, но их гиперактивация не даёт прироста.
"Результаты важны для понимания природы аволюции — снижения мотивации, который встречается при депрессии, зависимости и СДВГ", — подчёркивает врач-психиатр Мария Литвинова
Авторы планируют изучить входящие и исходящие связи орексиновых нейронов, чтобы карту цепей расширить. Долгосрочная перспектива — новые таргеты для коррекции мотивационных нарушений, но клинические применения пока не обсуждаются.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.