Мозг внезапно отказывается бороться: японские ученые нашли виновника фатальной потери воли

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Японские нейробиологи обнаружили, что нейроны, вырабатывающие орексин, критически важны для поддержания мотивации, когда усилия растут. Эксперимент на генетически модифицированных крысах показал: активация этих клеток повышает готовность работать за вознаграждение, а их подавление или вымирание снижают порог сдачи. Результаты опубликованы в PNAS.

Девушка врач
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка врач

Потеря мотивации — одно из ключевых симптомов депрессии, зависимости и СДВГ. До сих пор не было ясно, какие именно мозговые цепи отвечают за способность продолжать действовать, когда награда отдаляется, а цена усилий растёт. Новое исследование заполняет этот пробел.

Как устроен эксперимент

Команда Хироюки Мидзугути и Киёфуми Ямады из Нагойского университета создала линию крыс — модель, позволяющая селективно воздействовать на орексинергические нейроны. Крысы выбрали не случайно: они лучше мышей подходят для сложных поведенческих задач, но до недавнего времени таргетирование конкретных типов нейронов у них было технически сложно.

Использовали три подхода:

  • хемогенетику — для включения нейронов;
  • фотометрию волокон — для регистрации активности в реальном времени;
  • оптогенетику — для точечного подавления или стимуляции в момент ожидания награды.

Мотивацию измеряли в тесте с прогрессивным соотношением: крыса должна была касаться рычага всё большее число раз за каждую порцию еды. Точка отказа — максимальное число нажатий, которое животное готово совершить — служила индикатором силы мотивации.

Что выяснили

Активация орексиновых нейронов хемогенетическим способом повысила точку отказа: крысы работали дольше и усерднее. Обратный эффект дал селективный вымирание этих клеток — мотивация упала.

Фотометрия показала динамику: активность нейронов росла в ожидании награды, падала после её получения и оставалась высокой, если ожидаемая еда не появилась. Чем больше усилий требовалась задача, тем сильнее был отклик. По мнению авторов, это отражает механизм перевода ожидания в устойчивое действие.

Оптогенетика подтвердила причинную связь. Мгновенное подавление нейронов в момент ожидания снизило мотивацию: крысы дольше выполняли задачу и раньше сдавались. Но дополнительная стимуляция сверх физиологической нормы не усилила мотивацию — точка отказа не выросла. Вывод: орексиновые нейроны необходимы для поддержания мотивированного поведения, но их гиперактивация не даёт прироста.

"Результаты важны для понимания природы аволюции — снижения мотивации, который встречается при депрессии, зависимости и СДВГ", — подчёркивает врач-психиатр Мария Литвинова

Авторы планируют изучить входящие и исходящие связи орексиновых нейронов, чтобы карту цепей расширить. Долгосрочная перспектива — новые таргеты для коррекции мотивационных нарушений, но клинические применения пока не обсуждаются.

Экспертная проверка: врач-психиатр Мария Литвинова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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