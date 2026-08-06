Без боли и проглатывания зондов: как аудиозапись кишечника поможет лечить депрессию и РПП

Ученые Университетского колледжа Лондона представили технологию оценки "шестого чувства" — способности человека распознавать внутренние сигналы своего организма. Новый метод фокусируется на желудочно-кишечной интероцепции: исследователи научились определять психологическое и физическое состояние добровольцев, анализируя их умение узнавать звуки собственного живота.
Эксперимент, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports, задействовал 45 здоровых добровольцев. Методика оказалась максимально щадящей в отличие от традиционных способов, требующих проглатывания капсул или введения баллонов в ЖКТ. Участники находились в лаборатории после трехчасового голодания. К их животам прикрепили цифровые стетоскопы, которые фиксировали борборигмы — специфические звуки, возникающие при движении газа и жидкости в кишечнике.
"Многие пациенты игнорируют сигналы ЖКТ или, наоборот, чрезмерно на них фиксируются. Подобные тесты помогают объективно оценить, насколько адекватно мозг считывает состояние внутренних органов, что критически важно при диагностике функциональных расстройств", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
В ходе теста испытуемым давали прослушать два аудиоклипа по 15 секунд. Один из них был прямой трансляцией работы их желудка в реальном времени, а второй — записью, сделанной ранее. Человек должен был угадать, какой звук принадлежит ему "здесь и сейчас". Исследование повторяли в трех режимах: натощак, после употребления воды и после питательного коктейля. Оказалось, что чрезмерная нагрузка на желудок или изменение рациона могут менять чувствительность к этим сигналам.
Интероцепция — это механизм, позволяющий нам чувствовать голод, жажду и даже наполненность мочевого пузыря. Сбои в этой системе ведут к серьезным последствиям. Например, при дефиците таких ощущений люди склонны к перееданию и ожирению, так как вовремя не получают сигнал о насыщении. Напротив, гиперчувствительность к процессам внутри тела часто становится триггером для панических атак и ипохондрии.
"Связь между телесными ощущениями и психическим здоровьем неразрывна. Если человек теряет контакт со своим телом, это часто проявляется через глубокую тревогу или депрессивные эпизоды, так как мозг лишается привычных ориентиров внутренней стабильности", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.
Новый неинвазивный метод открывает возможности для масштабных исследований тревожных расстройств. Ученые надеются, что тренировка навыка "слышать себя" поможет пациентам лучше контролировать свои эмоции. К тому же, в отличие от сложных лабораторных анализов, на точность которых может повлиять даже переменчивая погода, акустический контроль работы кишечника дает мгновенную обратную связь.
Статистика показала, что в среднем люди угадывают "свое" урчание в 56-60% случаев. Это лишь немногим выше случайного выбора, однако индивидуальные показатели сильно разнятся. Каждый четвертый участник продемонстрировал высокую точность после приема пищи. Исследователи обнаружили прямую корреляцию: чем увереннее был человек в своем ответе, тем чаще он оказывался прав.
"Подобные методики могут быть интегрированы в программы реабилитации. Важно понимать, что физиологический дискомфорт часто имеет под собой основу, которую можно зафиксировать приборами, а не просто списать на стресс", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
Авторы проекта сделали технологию открытой и бесплатной, что позволит использовать её в любой клинике. Это особенно актуально на фоне того, как государство усиливает контроль за рынком сомнительных добавок для похудения — вместо того чтобы глушить сигналы организма БАДами, врачи предлагают научиться понимать их естественную природу.
|Особенность интероцепции
|Влияние на здоровье
|Низкая чувствительность
|Риск переедания, ожирение, депрессия
|Высокая чувствительность
|Тревожные расстройства, панические атаки
|Нормальная чувствительность
|Адекватный контроль голода и стресса
|Метод измерения звуком
|Безопасная диагностика без дискомфорта
Что такое интероцепция простыми словами?
Это способность мозга получать и правильно интерпретировать сигналы от внутренних органов. Она помогает нам понимать, когда мы голодны, сыты или испытываем физическое напряжение из-за стресса.
Как урчание в животе может помочь врачу?
Звуки работы кишечника (борборигмы) являются объективным показателем его активности. Сравнивая реальные звуки с тем, как их воспринимает пациент, врачи могут выявить нарушения в связи "мозг-кишечник".
Почему это исследование важно для людей с лишним весом?
Часто люди с ожирением просто не "слышат" сигналы о наполнении желудка. Тест помогает определить, есть ли у пациента такой дефицит восприятия, и подобрать соответствующую терапию.
Можно ли провести такой тест самостоятельно дома?
Для точной диагностики требуются цифровые стетоскопы и специальный протокол сравнения звуков, однако внимание к сигналам своего тела — это навык, который можно развивать самостоятельно.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.