Без боли и проглатывания зондов: как аудиозапись кишечника поможет лечить депрессию и РПП

Ученые Университетского колледжа Лондона представили технологию оценки "шестого чувства" — способности человека распознавать внутренние сигналы своего организма. Новый метод фокусируется на желудочно-кишечной интероцепции: исследователи научились определять психологическое и физическое состояние добровольцев, анализируя их умение узнавать звуки собственного живота.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain диагностика интероцепции

Как урчание в животе стало медицинским тестом

Эксперимент, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports, задействовал 45 здоровых добровольцев. Методика оказалась максимально щадящей в отличие от традиционных способов, требующих проглатывания капсул или введения баллонов в ЖКТ. Участники находились в лаборатории после трехчасового голодания. К их животам прикрепили цифровые стетоскопы, которые фиксировали борборигмы — специфические звуки, возникающие при движении газа и жидкости в кишечнике.

"Многие пациенты игнорируют сигналы ЖКТ или, наоборот, чрезмерно на них фиксируются. Подобные тесты помогают объективно оценить, насколько адекватно мозг считывает состояние внутренних органов, что критически важно при диагностике функциональных расстройств", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

В ходе теста испытуемым давали прослушать два аудиоклипа по 15 секунд. Один из них был прямой трансляцией работы их желудка в реальном времени, а второй — записью, сделанной ранее. Человек должен был угадать, какой звук принадлежит ему "здесь и сейчас". Исследование повторяли в трех режимах: натощак, после употребления воды и после питательного коктейля. Оказалось, что чрезмерная нагрузка на желудок или изменение рациона могут менять чувствительность к этим сигналам.

Почему важно слышать свой желудок

Интероцепция — это механизм, позволяющий нам чувствовать голод, жажду и даже наполненность мочевого пузыря. Сбои в этой системе ведут к серьезным последствиям. Например, при дефиците таких ощущений люди склонны к перееданию и ожирению, так как вовремя не получают сигнал о насыщении. Напротив, гиперчувствительность к процессам внутри тела часто становится триггером для панических атак и ипохондрии.

"Связь между телесными ощущениями и психическим здоровьем неразрывна. Если человек теряет контакт со своим телом, это часто проявляется через глубокую тревогу или депрессивные эпизоды, так как мозг лишается привычных ориентиров внутренней стабильности", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Новый неинвазивный метод открывает возможности для масштабных исследований тревожных расстройств. Ученые надеются, что тренировка навыка "слышать себя" поможет пациентам лучше контролировать свои эмоции. К тому же, в отличие от сложных лабораторных анализов, на точность которых может повлиять даже переменчивая погода, акустический контроль работы кишечника дает мгновенную обратную связь.

Точность прогнозов и будущее метода

Статистика показала, что в среднем люди угадывают "свое" урчание в 56-60% случаев. Это лишь немногим выше случайного выбора, однако индивидуальные показатели сильно разнятся. Каждый четвертый участник продемонстрировал высокую точность после приема пищи. Исследователи обнаружили прямую корреляцию: чем увереннее был человек в своем ответе, тем чаще он оказывался прав.

"Подобные методики могут быть интегрированы в программы реабилитации. Важно понимать, что физиологический дискомфорт часто имеет под собой основу, которую можно зафиксировать приборами, а не просто списать на стресс", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Авторы проекта сделали технологию открытой и бесплатной, что позволит использовать её в любой клинике. Это особенно актуально на фоне того, как государство усиливает контроль за рынком сомнительных добавок для похудения — вместо того чтобы глушить сигналы организма БАДами, врачи предлагают научиться понимать их естественную природу.

Особенность интероцепции Влияние на здоровье Низкая чувствительность Риск переедания, ожирение, депрессия Высокая чувствительность Тревожные расстройства, панические атаки Нормальная чувствительность Адекватный контроль голода и стресса Метод измерения звуком Безопасная диагностика без дискомфорта

Ответы на популярные вопросы о кишечной интероцепции

Что такое интероцепция простыми словами?

Это способность мозга получать и правильно интерпретировать сигналы от внутренних органов. Она помогает нам понимать, когда мы голодны, сыты или испытываем физическое напряжение из-за стресса.

Как урчание в животе может помочь врачу?

Звуки работы кишечника (борборигмы) являются объективным показателем его активности. Сравнивая реальные звуки с тем, как их воспринимает пациент, врачи могут выявить нарушения в связи "мозг-кишечник".

Почему это исследование важно для людей с лишним весом?

Часто люди с ожирением просто не "слышат" сигналы о наполнении желудка. Тест помогает определить, есть ли у пациента такой дефицит восприятия, и подобрать соответствующую терапию.

Можно ли провести такой тест самостоятельно дома?

Для точной диагностики требуются цифровые стетоскопы и специальный протокол сравнения звуков, однако внимание к сигналам своего тела — это навык, который можно развивать самостоятельно.

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