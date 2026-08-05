Спите восемь часов, а риск инфаркта растет: одна привычка обнуляет пользу ночного отдыха

Индивидуальные особенности режима сна и бодрствования не являются прямым приговором для сердца, однако вынужденная подстройка под социальные графики может спровоцировать сосудистые катастрофы, рассказала врач невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко. В комментарии для Pravda.Ru эксперт проанализировала данные о связи времени отхода ко сну и риска развития инфаркта миокарда.

Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кашляющий мужчина

Ранее в журнале Sleep Health были опубликованы результаты исследования с участием более 4,5 тысячи человек. Ученые предположили, что привычка ложиться спать слишком рано или слишком поздно коррелирует с повышенным риском инфаркта миокарда.

По словам Завалко, выборка из пяти тысяч человек для популяционного исследования невелика, что не позволяет делать однозначных выводов. Основная проблема заключается не в самом хронотипе (утреннем или вечернем), а в дефиците сна, который часто возникает у "сов", вынужденных рано вставать на работу. При этом систематическое сокращение времени отдыха запускает патологические процессы в метаболизме и сосудах.

"Долгоспящие часто имеют сердечно-сосудистые заболевания, но это связано не с продолжительностью сна как таковой, а с тем, что у них уже есть другие болезни. Аналогично и с хронотипами: в исследовании средний хронотип, к которому относилась большая часть выборки, был характерен для более молодых участников. А возраст — это значимый фактор риска инфаркта миокарда: чем старше человек, тем выше вероятность этого события", — пояснила она.

Невролог отметила, что на результаты могли повлиять и другие скрытые факторы, включая остановки дыхания во сне. Подобные патологии часто встречаются у людей с вечерним хронотипом. Стоит учитывать, что хронический ночной храп в сочетании с паузами в дыхании создает избыточную нагрузку на миокард.

Также эксперт подчеркнула разницу в этнических группах: данные, полученные при изучении китайской популяции, не всегда применимы к европейцам или россиянам из-за генетических особенностей. Гораздо опаснее времени отхода ко сну считается нерегулярность режима. Постоянная работа на износ и хронический стресс разрушают здоровье сосудов быстрее, чем поздний отбой.

"Поздний хронотип часто страдает от недосыпа, потому что вынужден рано вставать, а в выходные компенсирует это более долгим сном. Такая разница между продолжительностью сна в будни и выходные также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Если же человек придерживается регулярного режима сна, то непонятно, за счет каких механизмов он мог бы влиять на сердце", — сказала невролог.

Для поддержания здоровья важно ориентироваться на личную потребность в отдыхе. Некоторым людям генетически необходимо 9–10 часов сна, и это не является патологией. При этом важно понимать, что прерывистое дыхание во время ночного отдыха многократно повышает вероятность сосудистых осложнений.

Сомнолог рекомендовала соблюдать стабильный распорядок дня вне зависимости от природной склонности к ранним или поздним подъемам. Даже минимальная предсказуемость действий помогает организму эффективно распределять ресурсы. Грамотно выстроенный распорядок дня является базовым элементом профилактики многих хронических недугов.

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