Госдума приняла поправки об ускоренном изъятии из продажи подозрительных БАДов и медизделий

Госдума приняла пакет поправок, который радикально меняет правила изъятия из продажи опасных биологически активных добавок (БАДов) и медицинских изделий. Теперь главный государственный санитарный врач получил право блокировать реализацию подозрительной продукции в ускоренном режиме, не дожидаясь окончания длительных стандартных проверок. Механизм экстренной остановки продаж позволит исключить ситуацию, когда потенциально вредный продукт месяцами остается на полках аптек и магазинов из-за бюрократических проволочек.

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Основания для блокировки без проверок

Раньше для запрета товара требовалось проведение полноценного надзорного мероприятия, что занимало недели. Новые нормы позволяют Роспотребнадзору выносить предписание на основе данных из нескольких источников. Решение может быть принято по результатам расследований, информации от правоохранительных органов или сведений, полученных от международных организаций.

Технически блокировка реализуется через государственную систему маркировки. Как только предписание вносится в базу, продажа конкретного товара на кассе становится невозможной. Это касается не только розничных точек, но и онлайн-площадок, где контроль за оборотом БАДов традиционно считался более сложным.

"Скорость реакции в вопросах обращения лекарств и БАДов критична. Если в составе обнаружены незаявленные рецептурные компоненты или токсичные примеси, каждый день промедления — это риск для тысяч людей. Интеграция системы маркировки с надзорными полномочиями позволяет выключать опасный товар из оборота практически одной кнопкой", — объяснил клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Масштаб ограничений: от партии до бренда

Законодательство теперь четко разграничивает объем санкций. В зависимости от серьезности нарушения под запрет могут попасть:

отдельная партия товара с конкретной датой выпуска;

весь вид продукции, изготовленной за определенный период;

вся линейка товаров конкретного производителя.

Важным нововведением стало то, что предписание может стать обязательным сразу для всех участников рынка. Если раньше запрет касался конкретного продавца, у которого нашли нарушение, то теперь санитарный врач может остановить продажи этого товара по всей стране одновременно.

Защита бизнеса и сроки обжалования

Несмотря на расширение полномочий надзорных органов, закон предусматривает механизмы защиты для добросовестных предпринимателей. Предписание не является окончательным приговором — его можно обжаловать в установленном порядке.

Если производитель или продавец оперативно устранили выявленные нарушения (например, исправили маркировку или предоставили доказательства безопасности), надзорный орган обязан отреагировать быстро. На отмену или корректировку ограничений ведомству отводится три рабочих дня. Сведения об изменении статуса товара также должны немедленно появиться на официальных ресурсах и в системе маркировки.

Законопроект был инициирован в апреле 2026 года и прошел финальное чтение в июле. Его автор подчеркивал, что действующая ранее система не справлялась с мобильностью современного рынка, позволяя опасным товарам обращаться годами, пока длились суды и проверки.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: клинический фармаколог клинический фармаколог Алексей Рябцев