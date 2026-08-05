Дети Афганистана оказались на грани: ООН забила тревогу из-за всплеска смертности

Гуманитарная ситуация в Афганистане достигла критической отметки: Организация Объединенных Наций зафиксировала резкий рост детской смертности. Главной причиной трагедии стал дефицит специализированного лечебного питания, вызванный сокращением международного финансирования и логистическим параличом на границах.

Фото: Pravda.Ru by Инна Невская Новорожденный младенец

Масштабы истощения: цифры и факты

По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП) и ЮНИСЕФ, количество детей, страдающих от тяжелой острой недостаточности питания, увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом. В наиболее пострадавших регионах страны критическое истощение диагностируют у каждого третьего ребенка в возрасте до пяти лет.

Общий экономический упадок и девальвация местной валюты привели к тому, что базовые продукты питания стали недоступны для большинства населения. По оценкам ООН, более 20 миллионов жителей Афганистана находятся в состоянии острого дефицита продовольствия. Дети оказываются самой уязвимой группой, так как их организм не обладает достаточными резервами для компенсации нехватки нутриентов.

"Длительный дефицит белков и калорий у детей раннего возраста запускает необратимые процессы. Это не просто потеря веса, а глубокое нарушение работы всех систем организма, включая иммунитет. Без экстренного введения терапевтического питания риск летального исхода от обычных инфекций возрастает многократно", — объяснила врач-педиатр Елена Сафонова.

Почему помощь не доходит до адресатов

Снабжение гуманитарными грузами практически парализовано из-за внешних факторов. Эксперты ВПП выделяют две основные причины перебоев:

Блокада границ: девятимесячное закрытие пограничных переходов между Пакистаном и Афганистаном прервало основные маршруты доставки лечебных смесей и витаминных комплексов.

девятимесячное закрытие пограничных переходов между Пакистаном и Афганистаном прервало основные маршруты доставки лечебных смесей и витаминных комплексов. Геополитическая напряженность: конфликты в Западной Азии отвлекают мировые ресурсы и усложняют логистические цепочки, делая доставку продуктов в регион дороже и дольше.

Разрыв цепочек поставок спровоцировал скачок цен на внутреннем рынке, лишив семьи последних шансов на самостоятельное приобретение еды.

Медицинские последствия тяжелого голода

Тяжелая острая недостаточность питания — это медицинский диагноз, требующий немедленного вмешательства. Состояние характеризуется экстремально низкой массой тела относительно роста и появлением отеков. В отсутствие специализированных продуктов (терапевтического арахисового масла и лечебного молока) смертность среди таких пациентов стремится к критическим значениям.

ЮНИСЕФ подчеркивает: голод в детском возрасте — это угроза долгосрочному развитию нации. Хроническое недоедание в первые годы жизни ведет к когнитивным нарушениям и задержке физического развития, которые невозможно полностью скомпенсировать в будущем. Организация призывает к немедленному увеличению финансирования программ нутритивной поддержки, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу.