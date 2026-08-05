Гуманитарная ситуация в Афганистане достигла критической отметки: Организация Объединенных Наций зафиксировала резкий рост детской смертности. Главной причиной трагедии стал дефицит специализированного лечебного питания, вызванный сокращением международного финансирования и логистическим параличом на границах.
По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП) и ЮНИСЕФ, количество детей, страдающих от тяжелой острой недостаточности питания, увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом. В наиболее пострадавших регионах страны критическое истощение диагностируют у каждого третьего ребенка в возрасте до пяти лет.
Общий экономический упадок и девальвация местной валюты привели к тому, что базовые продукты питания стали недоступны для большинства населения. По оценкам ООН, более 20 миллионов жителей Афганистана находятся в состоянии острого дефицита продовольствия. Дети оказываются самой уязвимой группой, так как их организм не обладает достаточными резервами для компенсации нехватки нутриентов.
"Длительный дефицит белков и калорий у детей раннего возраста запускает необратимые процессы. Это не просто потеря веса, а глубокое нарушение работы всех систем организма, включая иммунитет. Без экстренного введения терапевтического питания риск летального исхода от обычных инфекций возрастает многократно", — объяснила врач-педиатр Елена Сафонова.
Снабжение гуманитарными грузами практически парализовано из-за внешних факторов. Эксперты ВПП выделяют две основные причины перебоев:
Разрыв цепочек поставок спровоцировал скачок цен на внутреннем рынке, лишив семьи последних шансов на самостоятельное приобретение еды.
Тяжелая острая недостаточность питания — это медицинский диагноз, требующий немедленного вмешательства. Состояние характеризуется экстремально низкой массой тела относительно роста и появлением отеков. В отсутствие специализированных продуктов (терапевтического арахисового масла и лечебного молока) смертность среди таких пациентов стремится к критическим значениям.
ЮНИСЕФ подчеркивает: голод в детском возрасте — это угроза долгосрочному развитию нации. Хроническое недоедание в первые годы жизни ведет к когнитивным нарушениям и задержке физического развития, которые невозможно полностью скомпенсировать в будущем. Организация призывает к немедленному увеличению финансирования программ нутритивной поддержки, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.