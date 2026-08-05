Процедура против холестерина удивила результатом: она может убирать опасные загрязнители из крови

Международная группа эндокринологов обнаружила, что процедура афереза, предназначенная для удаления лишнего холестерина из крови, одновременно снижает концентрацию перфторированных соединений (PFAS) и частиц микропластика. Исследование показало, что загрязнители перемещаются по организму, используя липопротеины в качестве транспорта, однако из-за малой выборки пациентов результат пока нельзя считать универсальным методом очистки организма.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анализ крови

Механизм удаления загрязнителей

В основе работы лежит анализ действия афереза — метода очистки крови, который применяют при тяжелых нарушениях липидного обмена. Аппарат отделяет от крови определенные компоненты (в частности, липопротеины, переносящие жиры и холестерин) и выводит их из системы, возвращая остальную часть крови пациенту.

Исследователи под руководством Стефана Борнштейна из Дрезденского технического университета предположили, что синтетические загрязнители используют липопротеины как транспортные средства. Поскольку PFAS ("вечные химикаты") и микропластик способны взаимодействовать с белками и жирами плазмы крови, они оказываются "упакованными" в липопротеины. Таким образом, фильтр афереза захватывает загрязнители вместе с целевыми молекулами холестерина.

"Связь между загрязнителями и липопротеинами объясняет, почему метод очистки крови от холестерина может работать и против синтетических химикатов. Однако важно понимать, что аферез удаляет вещества только из кровотока, а не из всех тканей и органов, где они могут быть накоплены", — подчеркнул биофизик Алексей Корнилов.

Результаты анализа крови

Проверку провели на пациентах, проходивших аферез по медицинским показаниям. Чтобы подтвердить эффективность работы аппарата, ученые сначала измерили уровень липопротеинов низкой плотности и С-реактивного белка — показатели, которые метод удаляет гарантированно. После фиксации их снижения исследователи перешли к анализу концентрации PFAS с помощью жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией (LC-MS/MS).

Объект анализа Результат после процедуры PFAS (группа 14 чел.) Снижение концентрации примерно на 25% PFAS (группа 4 чел.) Снижение от 50% до 70% по ряду соединений Микропластик (полиэтилен) Зафиксировано снижение у 4 из 4 пациентов Микропластик (ПВХ) Снижение у 3 из 4 пациентов

Присутствие PFAS в отделенной жидкости подтвердило, что вещества физически покидают кровоток. Однако с микропластиком данные оказались противоречивыми: по некоторым видам полимеров уровень частиц у части пациентов даже вырос.

Влияние на живые клетки

Для оценки биологического эффекта авторы провели лабораторный эксперимент на клетках надпочечников. В контрольной группе контакт клеток с частицами полистирола приводил к их повышенной гибели.

Второй вариант опыта включал использование сыворотки крови, полученной после афереза. Когда полистирол смешивали с этой "очищенной" сывороткой, повреждения клеток становились менее выраженными. Это позволяет предположить, что процедура меняет химический состав плазмы так, что токсичность загрязнителей снижается.

Ограничения и риски интерпретации

Авторы работы призывают к осторожности в трактовке данных. Главным ограничением является размер выборки: исследование охватило очень малое количество людей с разными диагнозами, что не позволяет обобщить результат на всё население.

Кроме того, анализ микропластика крайне чувствителен к внешним загрязнениям — частицы могли попасть в образцы из воздуха или оборудования лаборатории. Также остается открытым вопрос о долгосрочном эффекте: неясно, удаляются ли вещества из тканей организма (печени, почках) или аферез лишь временно снижает их уровень в крови, после чего они снова вымываются из органов обратно в кровоток.

Работа дополняет понимание механизмов транспорта синтетических веществ в теле человека и указывает на возможный путь их удаления. Однако до признания афереза методом детоксикации потребуются масштабные клинические испытания с контрольными группами. Подробности исследования опубликованы в журнале Genomic Press.