Ясность ума можно сохранить без таблеток: деменцию тормозит привычка, доступная каждому

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Здоровье

Регулярные физические нагрузки являются фундаментальным условием для сохранения памяти и когнитивных способностей, рассказал врач-невролог Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков. В беседе с Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что прямая связь между состоянием тела и здоровьем духа подтверждается современными научными данными.

Старость
Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Старость

Ранее сообщалось, что систематическая активность не только замедляет деградацию функций мозга у пациентов с диагностированной деменцией, но и заметно повышает общее качество их жизни. К таким результатам пришли исследователи, проанализировавшие массив данных за последнее десятилетие и опубликовавшие обзор в научном журнале Frontiers in Dementia.

По словам Сокова, для поддержания интеллектуального здоровья человеку необходимо не менее 150 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю. Оптимальными видами активности врач назвал плавание, езду на велосипеде и ходьбу. Важно понимать, что речь идет не о работе на износ, а о физической культуре. При этом специалисты напоминают, что физическая активность усиливает очистку мозга от продуктов метаболизма, предотвращая возрастные изменения.

"Это абсолютный факт, подтвержденный множеством исследований, в том числе мета-анализами. Еще с древности известно: в здоровом теле — здоровый дух. Именно это и доказывают современные работы: дозированная умеренная физическая нагрузка сохраняет память и когнитивные функции", — пояснил он.

Невролог отметил, что движение выступает профилактикой не только самой деменции, но и заболеваний, которые к ней приводят: гипертонии и сахарного диабета. Это типичные патологии цивилизации, вызванные гиподинамией. Также ученые доказали, что спорт снижает риск инсульта эффективнее многих лекарственных препаратов.

"Это ходьба, плавание, велосипед — именно такие виды активности. Речь идет не о перегрузках, а о физической культуре и умеренной физической активности. Это профилактика не только деменции, но и многих состояний, которые к ней приводят — гипертонической болезни, сахарного диабета и других", — рассказал специалист.

Эксперт добавил, что мозг требует постоянного притока кислорода и питательных веществ, которые обеспечиваются работающими сосудами. Если исключить нагрузки, мозг теряет хватку без нагрузки аналогично мышечной ткани. В то же время научные группы обнаружили скрытые процессы в сосудах, которые могут лишать человека разума быстрее, чем естественное старение клеток.

Экспертная проверка: Врач-невролог Артем Синицын

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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