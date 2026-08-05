Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обычный носок вместо покупки: 7 гениальных идей для уборки и хранения вещей в квартире
Ясность ума можно сохранить без таблеток: деменцию тормозит привычка, доступная каждому
Вологодская область развивает сеть служб ранней помощи и семейной медиации
В Томской области к 2026 году оборудуют светофорами несколько сельских поселений
Подростки из Якутии получили первый трудовой стаж в оленеводческих хозяйствах
В Курской области снизились объёмы производства птицы и кондитерских изделий
Огрубевшая кожа уйдет сама: секрет домашней ванночки для мягких пяток без травм и порезов
Очистка водоемов в Северной Осетии: от сбора мусора до благоустройства
Луна приняла обломок Falcon 9: ступень ракеты приземлилась после полутора лет полета

Не только вода и витамины: чем грозит организму слишком большая порция арбуза за раз

Здоровье » Здравоохранение

Диетолог Марият Мухина предупредила: употребление более 500 граммов арбуза в сутки может спровоцировать желудочные колики, вздутие и диарею. Причина — сочетание большого объема воды, фруктозы и клетчатки, которое при избытке перегружает пищеварение. Рекомендация звучит своевременно: в сезон арбузов легко съесть килограмм за один присест, не замечая меры.

Девушка ест арбуз
Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка ест арбуз

Полукилограмм плода — это примерно два-три средних ломтика. В них содержится до 450 мл воды, 30-35 г сахаров (преимущественно фруктозы) и 2-3 г пищевых волокон. Для здорового взрослого такого объема достаточно, чтобы получить витамины С, А, калий и ликопин, не рискуя дискомфортом. Но порог толерантности индивидуален.

Почему возникает боль

"Колика" в данном случае — не спазм гладкой мускулатуры в строгом клиническом смысле, а симптом быстрого растяжения кишечника и ферментативных процессов. Фруктоза усваивается в тонком кишечнике с ограниченной скоростью.

Излишки попадают в толстый кишечник, где микробиота ферментирует их с выделением газов. Клетчатка усиливает перистальтику и объем содержимого. Вода разжижает хим, ускоряя прохождение. В сумме — вздутие, гурgling, боли схваткообразного характера и ослабленный стул.

Людям с синдромом раздраженного кишечника (СРК), мальабсорбцией фруктозы, хронической гастритом или панкреатитом симтомы могут появиться и от меньшей дозы. 500 г — ориентир популяционный, не гарантия безопасности для каждого.

"Острые боли в животе после избытка арбуза — частая сезонная жалоба. Механизм понятен: осмотическая нагрузка от сахаров и вода вызывают дистензию кишечника, а ферментация дает газовое наполнение. У пациентов с СРК или латентной мальабсорбцией фруктозы порог толерантности ниже в разы. Важно отличать функциональный дискомфорт от острых хирургических состояний: если боль не купируется спазмолитиками, сопровождается тошнотой, рвотой или лихорадкой — самолечение недопустимо, нужна экстренная помощь", — подчеркнул врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Арбуз остается полезным сезонным продуктом. Ликопин в его составе — мощный антиоксидант, калий поддерживает электролитный баланс, вода помогает гидратации. Проблема не в токсичности, а в дозировке. Дробное потребление (по 150-200 г 2-3 раза в день) снижает пиковую нагрузку на ферментные системы и сосудистый рулон кишечника.

Если после еды арбуза регулярно возникают боли, вздутие или нарушение стула — повод обсудить это с гастроэнтерологом, а не просто исключить ягоду. Скрытая мальабсорбция фруктозы или СРК требуют диагностики (водородный тест, копрограмма, калпротектин) и диетической коррекции шире, чем один продукт.

Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Садоводство, цветоводство
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Добавьте в ящик всего один фрукт: томаты покраснеют быстрее и сохранят насыщенный вкус
Овощи
Добавьте в ящик всего один фрукт: томаты покраснеют быстрее и сохранят насыщенный вкус
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Авиация
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Последние материалы
Морской кризис в Черном море: атаки на суда подняли фрахт на 30–50% и изменили логистику
Беспилотники в Оренбуржье помогут бороться с сорняками и контролировать поля
Налоговая готовит автоматические выплаты: объявлен порог для получения крупного возврата
Краснодарский край обновляет теплосети перед началом отопительного сезона
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Более 200 людей с инвалидностью нашли работу в Пензенской области
Грязь и пустые кошельки персонала: бывший сотрудник вскрыл изнанку бизнеса известного актёра в Москве
Жители Карелии станут участниками двух федеральных исследований в сентябре и октябре
Суд приостановил работу завода в Озерске за выпуск фальсифицированного масла
В Астраханской области установят десять новых зарядных станций для электрокаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.