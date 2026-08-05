Не только вода и витамины: чем грозит организму слишком большая порция арбуза за раз

Диетолог Марият Мухина предупредила: употребление более 500 граммов арбуза в сутки может спровоцировать желудочные колики, вздутие и диарею. Причина — сочетание большого объема воды, фруктозы и клетчатки, которое при избытке перегружает пищеварение. Рекомендация звучит своевременно: в сезон арбузов легко съесть килограмм за один присест, не замечая меры.

Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка ест арбуз

Полукилограмм плода — это примерно два-три средних ломтика. В них содержится до 450 мл воды, 30-35 г сахаров (преимущественно фруктозы) и 2-3 г пищевых волокон. Для здорового взрослого такого объема достаточно, чтобы получить витамины С, А, калий и ликопин, не рискуя дискомфортом. Но порог толерантности индивидуален.

Почему возникает боль

"Колика" в данном случае — не спазм гладкой мускулатуры в строгом клиническом смысле, а симптом быстрого растяжения кишечника и ферментативных процессов. Фруктоза усваивается в тонком кишечнике с ограниченной скоростью.

Излишки попадают в толстый кишечник, где микробиота ферментирует их с выделением газов. Клетчатка усиливает перистальтику и объем содержимого. Вода разжижает хим, ускоряя прохождение. В сумме — вздутие, гурgling, боли схваткообразного характера и ослабленный стул.

Людям с синдромом раздраженного кишечника (СРК), мальабсорбцией фруктозы, хронической гастритом или панкреатитом симтомы могут появиться и от меньшей дозы. 500 г — ориентир популяционный, не гарантия безопасности для каждого.

"Острые боли в животе после избытка арбуза — частая сезонная жалоба. Механизм понятен: осмотическая нагрузка от сахаров и вода вызывают дистензию кишечника, а ферментация дает газовое наполнение. У пациентов с СРК или латентной мальабсорбцией фруктозы порог толерантности ниже в разы. Важно отличать функциональный дискомфорт от острых хирургических состояний: если боль не купируется спазмолитиками, сопровождается тошнотой, рвотой или лихорадкой — самолечение недопустимо, нужна экстренная помощь", — подчеркнул врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Арбуз остается полезным сезонным продуктом. Ликопин в его составе — мощный антиоксидант, калий поддерживает электролитный баланс, вода помогает гидратации. Проблема не в токсичности, а в дозировке. Дробное потребление (по 150-200 г 2-3 раза в день) снижает пиковую нагрузку на ферментные системы и сосудистый рулон кишечника.

Если после еды арбуза регулярно возникают боли, вздутие или нарушение стула — повод обсудить это с гастроэнтерологом, а не просто исключить ягоду. Скрытая мальабсорбция фруктозы или СРК требуют диагностики (водородный тест, копрограмма, калпротектин) и диетической коррекции шире, чем один продукт.