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Куркума и зеленый чай в БАДах могут вызвать острую печеночную недостаточность

Здоровье » Здравоохранение

Популярные растительные экстракты, которые массово добавляют в БАДы, при определенных условиях становятся токсичными для печени. Терапевт и токсиколог Алексей Водовозов предупредил, что избыток компонентов зеленого чая, куркумы и кумина способен спровоцировать острой печеночную недостаточность — состояние, требующее экстренной медицинской помощи.

Горсть таблеток
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горсть таблеток

Почему полезные растения становятся опасными

Основная проблема заключается не в самих растениях, а в форме их употребления. В составе биологически активных добавок используются концентрированные экстракты, где содержание действующих веществ в десятки и сотни раз превышает дозы, получаемые с пищей или обычным чаем.

Зеленый чай содержит катехины — мощные антиоксиданты. В стандартных объемах они полезны, но высокие концентрации этих соединений в БАДах обладают прямым гепатотоксическим действием. Печень просто не справляется с переработкой такого количества активных молекул, что запускает процесс разрушения клеток органа.

Куркума, известная своими противовоспалительными свойствами, при передозировке также превращается в яд. Ситуация осложняется тем, что для повышения биодоступности куркумина в добавки часто вводят пиперин (экстракт черного перца). Это вещество резко замедляет выведение многих субстанций из организма, что усиливает нагрузку на печень.

"Растительное происхождение добавки не гарантирует ее безопасности. Концентрированные экстракты работают в организме как полноценные фармакологические препараты, имеющие свои пределы токсичности и побочные эффекты", — объяснил клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Кто находится в группе риска

Реакция на экстракты индивидуальна: в некоторых случаях даже умеренные дозы вызывают нежелательный ответ организма у чувствительных людей. Однако есть категории пациентов, для которых риск токсического поражения печени кратно выше.

Фактор риска Медицинское значение
Хронические болезни печени Сниженная способность органа к детоксикации.
Лекарственная терапия Экстракты трав могут изменять метаболизм рецептурных препаратов.
Скрытые примеси БАДы проходят менее строгий контроль, чем лекарства.

Кумин (зира), используемый как ароматизатор и в лечебных целях, в высоких дозах также проявляет токсичность. Рекламные обещания часто игнорируют эти риски, представляя продукт как абсолютно безвредный "натуральный детокс".

Как избежать поражения печени

Основное правило безопасности — отказ от бесконтрольного приема добавок. Перед началом курса необходимо сдать базовые анализы, чтобы оценить состояние печени, и убедиться в отсутствии противопоказаний. Нельзя полагаться только на информацию с этикетки БАДа, так как производители не всегда указывают полные данные о побочных эффектах.

"При появлении слабости, тошноты или тяжести в правом подреберье на фоне приема растительных экстрактов использование добавки нужно немедленно прекратить. Самолечение "травками" часто маскирует начало серьезного лекарственного гепатита", — предупредил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заменить экстракт в капсулах обычным чаем или приправой?

Да, употребление зеленого чая как напитка или использование куркумы и кумина в качестве кулинарных специй считается безопасным. В пищевых объемах концентрация действующих веществ слишком мала, чтобы вызвать острое поражение печени у здорового человека.

Какие симптомы указывают на то, что БАД вредит печени?

К ранним признакам относятся потемнение мочи, необычная утомляемость, потеря аппетита и кожный зуд. Желтушность склер и кожи — это уже симптомы выраженного повреждения тканей органа.

Экспертная проверка: клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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