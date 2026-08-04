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Биологическая угроза вышла на новый уровень: ИИ упростил создание вирусов в обход всех запретов

Здоровье » Здоровье и профилактика

Вирусы, передающиеся половым путем, представляют наибольшую угрозу для человечества из-за сложности контроля над их распространением. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков пояснил, что такие инфекции обладают способностью максимально прочно закрепляться в популяции. Пока естественные механизмы репродукции остаются неизменными, этот путь передачи инфекций будет сохранять статус критической биологической уязвимости, влияющей на общее здоровье молодежи и будущих поколений.

Врач изучает прогноз ИИ
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Врач изучает прогноз ИИ

Технологии создания новых патогенов

Современное биологическое оружие не ограничивается списком, утвержденным указом Президента РФ № 1083. В официальный перечень включены опасные бактерии, грибки и специализированное оборудование, однако развитие науки позволяет обходить эти рамки. По аналогии с рынком запрещенных веществ, где постоянно появляются новые химические соединения, ученые могут синтезировать патогены с измененными свойствами, которые еще не успели попасть под экспортный контроль.

Волчков подчеркнул, что процесс создания модифицированных вирусов значительно упростился. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на эксперта, искусственный интеллект сильно ускоряет этот процесс. Бактерии в этом плане сложнее в манипуляциях, тогда как вирусные структуры поддаются изменениям гораздо быстрее, что требует от систем безопасности мгновенной реакции на появление неизвестных ранее угроз.

"Риск появления рукотворных вирусов действительно растет, так как цифровые инструменты проектирования биологических структур становятся доступнее, а механизмы их передачи через личные контакты практически невозможно ограничить административно", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Риски респираторного и полового заражения

Ученый выделил две основные стратегии, которые делают патогены максимально опасными. Респираторный метод передачи считается самым эффективным для мгновенного охвата огромного количества людей, провоцируя резкие вспышки заболеваемости. Однако именно инфекции, передающиеся при половых контактах, демонстрируют самую высокую выживаемость в долгосрочной перспективе, так как борьба с ними затрагивает фундаментальные аспекты человеческого поведения.

"Это, конечно, респираторный путь. Он гарантирует наиболее быстрое распространение. Но самыми хорошо закрепляющимися являются половые инфекции. Вот с ними труднее всего бороться человечеству. В ближайшее время люди вряд ли откажутся от размножения половым путем, поэтому этот способ кажется особенно опасным", — констатировал Волчков. Защита от подобных угроз требует не только медицинских, но и строгих технологических мер контроля над разработками в области генной инженерии.

Ответы на популярные вопросы о биологической безопасности

Почему вирусы опаснее бактерий в качестве оружия?

Вирусы имеют более простую структуру, которую легче модифицировать с помощью нейросетей и инструментов геномного редактирования, что позволяет быстро создавать новые штаммы.

Какая инфекция распространяется быстрее всего?

Наибольшую скорость передачи обеспечивают респираторные вирусы, распространяющиеся воздушно-капельным путем в местах массового скопления людей.

Почему половой путь передачи считается самым "живучим"?

Такие инфекции труднее выявить на ранних этапах, и они глубоко интегрированы в естественные биологические процессы, от которых человечество не может отказаться.

Помогает ли закон сдерживать создание новых вирусов?

Официальные списки запрещенных микроорганизмов часто не успевают за научным прогрессом, так как синтетические биологи могут создавать патогены, формально не включенные в реестры.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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