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Мозг стареет не целиком: ученые выяснили, какие его участки сдают позиции быстрее других

Здоровье » Здравоохранение

Исследователи разработали алгоритм на базе искусственного интеллекта, который позволяет фиксировать разную скорость старения отдельных участков головного мозга. Модель выявила, что возрастные изменения распределяются по органу неравномерно и напрямую связаны с когнитивными способностями человека.

Футуристический мозг
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Футуристический мозг

Анализ данных показал, что лобные и височные доли стареют быстрее остальных областей мозга. Также зафиксировано, что правое полушарие имеет тенденцию к более стремительному старению по сравнению с левым.

Биофизик Алексей Корнилов поясняет, что локальные различия в темпах деградации тканей определяют, какие именно функции организма начинают угасать первыми, и помогают точнее определить стадии нейродегенеративных процессов.

Результаты работы позволяют уточнить связь между физическим состоянием конкретных зон мозга и снижением когнитивных функций. Однако модель пока не позволяет предсказать индивидуальные сроки развития патологий для каждого пациента, что потребует дополнительных проверок на больших выборках.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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