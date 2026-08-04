Мозг стареет не целиком: ученые выяснили, какие его участки сдают позиции быстрее других

Исследователи разработали алгоритм на базе искусственного интеллекта, который позволяет фиксировать разную скорость старения отдельных участков головного мозга. Модель выявила, что возрастные изменения распределяются по органу неравномерно и напрямую связаны с когнитивными способностями человека.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Футуристический мозг

Анализ данных показал, что лобные и височные доли стареют быстрее остальных областей мозга. Также зафиксировано, что правое полушарие имеет тенденцию к более стремительному старению по сравнению с левым.

Биофизик Алексей Корнилов поясняет, что локальные различия в темпах деградации тканей определяют, какие именно функции организма начинают угасать первыми, и помогают точнее определить стадии нейродегенеративных процессов.

Результаты работы позволяют уточнить связь между физическим состоянием конкретных зон мозга и снижением когнитивных функций. Однако модель пока не позволяет предсказать индивидуальные сроки развития патологий для каждого пациента, что потребует дополнительных проверок на больших выборках.

Экспертная проверка: Алексей Корнилов, биофизик