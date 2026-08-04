Врач Кузнецова предупредила об опасности накопления гистамина в рыбе

Резкое покраснение лица, отек, головная боль и учащенное сердцебиение после ужина с тунцом или скумбрией часто принимают за аллергию. Однако в большинстве случаев речь идет о скомбротоксикозе — специфическом пищевом отравлении, вызванном высокой концентрацией гистамина в рыбе. Это состояние возникает не из-за особенностей организма человека, а из-за нарушения температурного режима при транспортировке или хранении продукта.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Рыболовное судно с уловом

Гистамин не содержится в живой рыбе в опасных количествах. Он образуется уже после вылова, когда при температуре выше +4 °C бактерии начинают расщеплять аминокислоту гистидин. Особенно богаты этой аминокислотой представители семейств скумбриевых и сельдевых. Если рыбу не охладили сразу после вылова или она долго находилась в тепле на прилавке, токсин накапливается в тканях. Важно понимать: последующая термическая обработка — варка, жарка или заморозка — уже не разрушает накопившийся гистамин.

"Скомбротоксикоз коварен тем, что рыбу с высоким уровнем гистамина невозможно отличить от безопасной по внешнему виду или вкусу. Она может не иметь признаков порчи, плесени или гнилостного запаха. Реакция организма наступает очень быстро — от нескольких минут до часа после еды. Пациенты часто жалуются на жжение во рту, тошноту и характерную сыпь, напоминающую крапивницу", — предупредила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Группа риска и правила безопасности

Наибольшую склонность к накоплению гистамина имеют виды с темным мясом и активным метаболизмом. К ним относятся:

Тунец (все виды);

Скумбрия;

Сардины и анчоусы;

Ставрида;

Махи-махи (золотистая макрель).

Симптомы обычно проходят в течение 12-24 часов, но в тяжелых случаях, особенно у людей с астмой или принимающих определенные лекарства (например, изониазид), отравление может потребовать госпитализации из-за риска падения артериального давления или спазма бронхов.

Ситуация Безопасное действие Покупка в магазине Выбирать рыбу, которая глубоко погружена в лед или хранится в морозильной камере. Разморозка Только в холодильнике. Не оставлять рыбу на кухонном столе при комнатной температуре. Хранение готового блюда Убирать в холод не позднее чем через два часа после приготовления.

Если после употребления рыбы вы почувствовали покалывание языка, резкую головную боль или заметили покраснение верхней половины туловища, необходимо принять антигистаминный препарат и обратиться за медицинской помощью. Важно не путать это состояние с классической аллергией на рыбный белок, так как при скомбротоксикозе повторное употребление качественно хранившейся рыбы того же вида может не вызвать никакой реакции.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова