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Врач Кузнецова предупредила об опасности накопления гистамина в рыбе

Здоровье

Резкое покраснение лица, отек, головная боль и учащенное сердцебиение после ужина с тунцом или скумбрией часто принимают за аллергию. Однако в большинстве случаев речь идет о скомбротоксикозе — специфическом пищевом отравлении, вызванном высокой концентрацией гистамина в рыбе. Это состояние возникает не из-за особенностей организма человека, а из-за нарушения температурного режима при транспортировке или хранении продукта.

Рыболовное судно с уловом
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Рыболовное судно с уловом

Гистамин не содержится в живой рыбе в опасных количествах. Он образуется уже после вылова, когда при температуре выше +4 °C бактерии начинают расщеплять аминокислоту гистидин. Особенно богаты этой аминокислотой представители семейств скумбриевых и сельдевых. Если рыбу не охладили сразу после вылова или она долго находилась в тепле на прилавке, токсин накапливается в тканях. Важно понимать: последующая термическая обработка — варка, жарка или заморозка — уже не разрушает накопившийся гистамин.

"Скомбротоксикоз коварен тем, что рыбу с высоким уровнем гистамина невозможно отличить от безопасной по внешнему виду или вкусу. Она может не иметь признаков порчи, плесени или гнилостного запаха. Реакция организма наступает очень быстро — от нескольких минут до часа после еды. Пациенты часто жалуются на жжение во рту, тошноту и характерную сыпь, напоминающую крапивницу", — предупредила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Группа риска и правила безопасности

Наибольшую склонность к накоплению гистамина имеют виды с темным мясом и активным метаболизмом. К ним относятся:

  • Тунец (все виды);
  • Скумбрия;
  • Сардины и анчоусы;
  • Ставрида;
  • Махи-махи (золотистая макрель).

Симптомы обычно проходят в течение 12-24 часов, но в тяжелых случаях, особенно у людей с астмой или принимающих определенные лекарства (например, изониазид), отравление может потребовать госпитализации из-за риска падения артериального давления или спазма бронхов.

Ситуация Безопасное действие
Покупка в магазине Выбирать рыбу, которая глубоко погружена в лед или хранится в морозильной камере.
Разморозка Только в холодильнике. Не оставлять рыбу на кухонном столе при комнатной температуре.
Хранение готового блюда Убирать в холод не позднее чем через два часа после приготовления.

Если после употребления рыбы вы почувствовали покалывание языка, резкую головную боль или заметили покраснение верхней половины туловища, необходимо принять антигистаминный препарат и обратиться за медицинской помощью. Важно не путать это состояние с классической аллергией на рыбный белок, так как при скомбротоксикозе повторное употребление качественно хранившейся рыбы того же вида может не вызвать никакой реакции.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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