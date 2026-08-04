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Слепая зона в аптечке: почему перекись водорода и хлоргексидин нельзя путать

Здоровье » Здоровье и профилактика

В домашней аптечке практически каждого россиянина соседствуют два бесцветных раствора — перекись водорода и хлоргексидин. Несмотря на внешнее сходство упаковок, эти препараты обладают принципиально разным механизмом действия и сферами применения. Ошибки в их использовании могут привести к замедлению заживления тканей или появлению стойкого раздражения на коже.

Дезинфицирующий спрей
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дезинфицирующий спрей

Механика очищения и антисептический эффект

Перекись водорода в стандартной 3-процентной концентрации выступает в роли агрессивного окислителя. При контакте с поврежденной поверхностью она обильно пенится, высвобождая активный кислород, который буквально "выталкивает" частицы грязи, отмершие клетки и гной из раны. Однако такая бурная реакция может травмировать молодые клетки, поэтому средство эффективно лишь для первичной обработки порезов, тогда как для регулярных перевязок лучше подобрать более щадящие варианты. 

Хлоргексидин, в отличие от перекиси, не пенится и не очищает рану механически, но создает на поверхности антисептический барьер. Как сообщает Общественная Служба Новостей, это средство обеспечивает более длительную защиту от бактерий, образуя на слизистых и коже тончайшую пленку. Специалисты часто выбирают его для дезинфекции рук или полоскания полости рта, однако стоит помнить, что при частом стоматологическом применении препарат может временно изменить цвет зубной эмали.

"Хлоргексидин и перекись — это не взаимозаменяемые жидкости, а инструменты для разных стадий помощи. Если перекись идеальна, чтобы промыть 'грязную' ссадину после падения на асфальт, то хлоргексидин уместен для поддержания стерильности уже чистой раны", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Правила безопасности и бытовые лайфхаки

В быту перекись водорода нашла применение не только в медицине: ее смесь с жидким мылом отлично справляется с резкими органическими запахами, например, меток домашних животных. Хлоргексидин же остается строго медицинским препаратом, выпускаемым в различных дозировках: от слабых растворов для горла (0,12%) до концентрированных составов для обработки операционного поля (до 4%). Смешивать эти два антисептика в одном флаконе категорически запрещено — это не усилит эффект, но может спровоцировать непредсказуемую химическую реакцию.

Важно помнить о противопоказаниях: перекись нельзя наносить на обширные открытые раны и глубокие полости, так как это чревато эмболией или ожогом тканей. Хлоргексидин может вызвать аллергическую сыпь у людей с повышенной чувствительностью кожи. При возникновении любых побочных эффектов использование состава следует немедленно прекратить. К слову о бережном отношении к организму: врачи напоминают, что привычная чистка ушей ватными палочками часто наносит больше вреда, чем отсутствие гигиены, из-за риска травмирования перепонки.

Ответы на популярные вопросы о антисептиках

Можно ли обрабатывать глубокие раны перекисью водорода?

Нет, перекись предназначена только для поверхностной первичной обработки. В глубоких ранах она может вызвать ожог тканей и помешать их естественному срастанию.

Правда ли, что хлоргексидин портит цвет зубов?

Да, при длительном использовании для полоскания рта (более двух недель) компоненты препарата могут окрашивать зубы и язык в темный цвет. Эффект обычно проходит после отмены средства.

Что лучше использовать при ожогах?

Ни перекись, ни спиртовые растворы хлоргексидина для ожогов не подходят. В таких случаях требуются специальные заживляющие мази или водные антисептики по назначению врача.

Как правильно хранить эти растворы?

Оба средства чувствительны к свету и температуре. Их нужно держать в оригинальных темных флаконах в прохладном месте, плотно закрывая крышку после каждого использования.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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