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Они больше не неуязвимы: российские ученые подобрали ключ к защите самого опасного патогена ВОЗ

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Российские ученые взломали защитный механизм "супербактерии" Acinetobacter baumannii, входящей в список самых опасных патогенов планеты по версии ВОЗ. Исследователям из Санкт-Петербурга удалось расшифровать специфический молекулярный код, который бактерия использует для выживания и атаки на организм человека. Это открытие позволяет не только находить возбудителя в организме за считанные часы, но и наносит удар по его главной силе — неуязвимости к большинству существующих антибиотиков.

Ученый исследует образцы через микроскоп в лаборатории
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ученый исследует образцы через микроскоп в лаборатории

Молекулярные отпечатки: как считали код врага

Биологи из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера сосредоточились на ацинетобактере — микробе, который вызывает тяжелые поражения легких, мочеполовой системы и кишечника. Главная проблема в том, что этот патоген относится к группе ESKAPE. Это элитный отряд бактерий, которые научились игнорировать лекарства. Чтобы обнаружить "слабые места" микроба, ученые применили метод рамановской спектроскопии — технологию, позволяющую снимать уникальные "оптические отпечатки" с любых молекул.

"Использование спектроскопии дает нам возможность увидеть химический состав живой системы без сложной подготовки проб. Мы получаем график с пиками, каждый из которых — это конкретное вещество. Для ацинетобактера это фактически идентификационная карта, по которой его можно отличить от сотен других микроорганизмов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

В ходе эксперимента бактерии выращивали в питательной среде, после чего выделенные ими вещества разделяли на фракции с помощью сорбентов. Анализ показал наличие специфических маркеров: аминокислоты треонина, особых углеводов и каротиноидов. Эти пигменты бактерия вырабатывает как "бронежилет" в ответ на внешний стресс, включая попытки организма или врачей уничтожить её.

Пузырьки с ядом: механизм заражения

Одним из самых важных результатов стало обнаружение фосфатидилсерина. Это вещество прямо указывает на наличие в среде мембранных везикул — крошечных пузырьков, которые бактерия "отстреливает" от своей поверхности. Эти капсулы служат транспортом для токсинов и сигнальных белков. Именно через них патоген подавляет иммунитет и готовит почву для захвата тканей хозяина. Понимание состава этих пузырьков открывает путь к созданию препаратов, блокирующих "средства связи" бактерий.

"Обнаруженные везикулы — это не просто отходы жизнедеятельности, а инструмент экспансии. Если мы научимся блокировать их выделение или распознавать их на ранней стадии, болезнь не успеет перейти в тяжелую форму. Подобные фундаментальные знания о синтезе белков и аминокислот критически важны для современной медицины", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Исследование показало, что каждая из семи выделенных фракций обладает своим набором молекул, но именно фракция с мембранными компонентами является наиболее информативной для медиков. Теперь ученые планируют проверить, как отдельные вещества из этого "коктейля" влияют на клетки человеческого иммунитета, чтобы найти способ восстановить защитные силы организма.

От диагностики к новым лекарствам

Проблема резистентности стоит настолько остро, что даже привычные инфекции могут стать смертельными. Пока численность населения Земли растет, плотность контактов и скорость распространения устойчивых штаммов только увеличиваются. Новая методика позволяет не ждать несколько дней результатов посева, а выявлять опасный штамм практически мгновенно по его спектральному следу.

Компонент маркера Функция в клетке бактерии
Треонин Участие в обмене веществ и росте патогена
Каротиноиды Защита от окислительного стресса и иммунной атаки
Фосфатидилсерин Формирование транспортных везикул с токсинами
Углеводные цепи Распознавание и прикрепление к клеткам человека

Разработка ведется в рамках гранта РНФ. Следующим шагом станет создание тест-систем, которые можно будет использовать в клинической практике. Это поможет врачам выбирать правильную стратегию лечения сразу, не теряя времени на неэффективные препараты, которые только усиливают устойчивость бактерий. Иногда медицина сталкивается с загадками, сравнимыми с тем, как была раскрыта загадка побочных эффектов популярных лекарств — везде ключом становится конкретный белок или молекула.

"Мы видим, как технологии физики и химии приходят на помощь биологам. Быстрая идентификация — это половина успеха. Вторая половина — это создание 'умных' молекул, которые будут бить точно в цель, не позволяя бактерии включить свои защитные механизмы", — отметила в беседе с Pravda.Ru учитель биологии Ольга Николаева.

Ответы на популярные вопросы о супербактериях

Почему ацинетобактер считается таким опасным?

Он обладает феноменальной способностью выживать на медицинском оборудовании и поверхностях в больницах, при этом быстро обмениваясь генами устойчивости с другими бактериями. Это делает его одним из главных виновников внутрибольничных инфекций.

Как рамановская спектроскопия помогает в лечении?

Она позволяет за минуты определить вид бактерии по рассеиванию лазерного луча на её молекулах, избавляя от необходимости ждать результаты традиционных лабораторных тестов в течение нескольких суток.

Что такое группа ESKAPE?

Это аббревиатура из названий шести наиболее опасных бактерий (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus и др.), которые чаще всего демонстрируют устойчивость к антибиотикам и представляют глобальную угрозу здоровью.

Появятся ли скоро новые лекарства на основе этого открытия?

Расшифровка маркеров — это первый и ключевой этап. Теперь химики могут синтезировать вещества, нацеленные именно на эти специфические компоненты бактерии, что существенно ускоряет разработку новых антибиотиков.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов, учитель биологии Ольга Николаева
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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