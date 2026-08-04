Повторная ветрянка — миф или реальность? Инфекционисты рассказали, кому действительно стоит опасаться

Представление о том, что ветряной оспой болеют строго один раз в жизни, в целом верно, но имеет исключения. Вирус Varicella Zoster (ВЗВ) обладает способностью годами "скрываться" в организме, а при определенных условиях — атаковать повторно. Хотя классическая ветрянка у здорового взрослого встречается редко, риск возвращения вируса в других формах остается реальным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Больная девочка

Как происходит повторное заражение

Иммунная система после первой встречи с ветрянкой обычно вырабатывает надежную защиту. Повторные случаи заболевания регистрируются крайне редко и чаще всего связаны с серьезными сбоями в работе защитных барьеров организма. Основными факторами риска становятся состояния, при которых иммунитет не может сдерживать вирусную активность.

К ним относятся длительный прием препаратов, подавляющих иммунитет (иммуносупрессоров), онкологические заболевания и различные формы иммунодефицита. В таких ситуациях антитела, полученные в детстве, могут не справиться с новой атакой вируса извне или с активацией уже имеющегося в организме патогена.

Опоясывающий лишай: вторая жизнь вируса

Даже если человек переболел ветрянкой без осложнений, вирус Varicella Zoster не покидает тело полностью. Он переходит в латентную, неактивную фазу и "засыпает" в нервных узлах. Спустя десятилетия, на фоне стресса или возрастного снижения иммунитета, вирус может проснуться.

В этом случае развивается не типичная ветрянка, а опоясывающий лишай (герпес зостер). Это состояние характеризуется болезненными высыпаниями по ходу нервных окончаний и требует специфической противовирусной терапии. Важно понимать: человек с опоясывающим лишаем может заразить ветрянкой тех, кто ею еще не болел.

"Вирус ветряной оспы коварен своей способностью к латенции. Если первичная инфекция у детей часто проходит в легкой форме, то активация вируса у взрослых в виде опоясывающего лишая или повторное заражение на фоне дефицита иммунитета протекают значительно тяжелее. Это требует внимательного отношения к состоянию здоровья, особенно при появлении нетипичных высыпаний на фоне высокой температуры", — объяснила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Меры защиты и вакцинация

Ветрянка остается одной из самых массовых детских инфекций, однако она не так безобидна, как принято считать. Тяжелые формы сопровождаются не только высокой температурой, но и риском поражения внутренних органов и нервной системы.

Метод профилактики Эффективность и особенности Естественный иммунитет Пожизненный в 97-99% случаев, но сохраняет риск развития опоясывающего лишая в старости. Вакцинация Значительно снижает риск тяжелого течения и осложнений как у детей, так и у взрослых.

Вакцинация признана наиболее эффективным способом контроля инфекции. Она позволяет сформировать иммунный ответ без риска получить тяжелые осложнения болезни. Особенно актуальна прививка для взрослых, которые не болели в детстве, так как в зрелом возрасте вирус вызывает гораздо более тяжелую интоксикацию.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заразиться ветрянкой от больного опоясывающим лишаем?

Да, если вы не болели ранее и не проходили вакцинацию. Жидкость в пузырьках при опоясывающем лишае содержит активный вирус.

Нужно ли проверять иммунитет перед прививкой?

Если вы не уверены, болели ли в детстве, целесообразно сдать анализ крови на антитела IgG к вирусу Varicella Zoster. Если они отсутствуют — защита нужна.

Поможет ли прививка, если контакт с больным уже произошел?

Существует понятие экстренной профилактики: введение вакцины в первые 72 часа после контакта может предотвратить развитие болезни или существенно облегчить её течение.