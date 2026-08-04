Жир запирается в печени из-за ежедневной ошибки: одно изменение в меню остановит опасный процесс

Ограничение калорийности рациона и коррекция образа жизни являются фундаментом для восстановления функций печени, в то время как специализированные добавки играют лишь вспомогательную роль, рассказал врач-эндокринолог Антон Поляков. В эксклюзивном комментарии для Pravda.Ru врач подчеркнул, что без устранения системных причин заболевания попытки лечить орган отдельными продуктами окажутся неэффективными.

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Развитие неалкогольной жировой болезни печени чаще всего обусловлено наличием избыточной массы тела, сахарного диабета или регулярным воздействием токсичных компонентов на организм. По словам специалиста, патология требует комплексного подхода, который начинается с нормализации уровня сахара в крови и снижения веса.

Для достижения устойчивого результата необходимо наладить питьевой режим и обеспечить правильный желчеотток. Многие пациенты ищут спасение в определенных злаках, однако важно помнить, что, например, кукуруза может быть полезна лишь как часть сбалансированного меню, а не как самостоятельное лекарство.

"Нельзя рассчитывать, что какой-то отдельный продукт решит все проблемы, если у человека ожирение третьей степени, сахарный диабет и он питается нездоровой пищей. Так не бывает. В основе — общая оптимизация питания: ограничение калорийности и дробный режим приема пищи. Это универсальная база", — пояснил Поляков.

Эндокринолог отметил, что такие продукты, как артишок или расторопша пятнистая, могут быть включены в схему поддержки только после модификации образа жизни. В качестве гепатопротекторов могут выступать таурин, соевый или подсолнечниковый лецитин, а также альфа-липоевая кислота.

При этом медицинское сообщество напоминает, что бесконтрольный прием даже натуральных средств несет риски, а грамотно выстроенная диета при жировой болезни печени должна исключать скрытые сахара и избыток жиров. Высокую эффективность показывают стандартизированные препараты с точно выверенной дозировкой активных веществ.

"В облепихе содержится Омега-7, вещество с противовоспалительным эффектом. Однако я бы не стал рассматривать ее как средство лечения жирового гепатоза — это скорее экзотический вариант, а не базовая терапия", — добавил эксперт.

Для профилактики патологических изменений врачи рекомендуют включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами. Например, некоторые суперфуды для печени способствуют регенерации тканей на клеточном уровне. Также исследования подтверждают, что регулярная польза киноа для печени заключается в способности этой крупы препятствовать накоплению липидов. Параллельно с этим важно следить за состоянием микрофлоры, так как достаточная клетчатка в рационе напрямую влияет на метаболические процессы в организме.

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