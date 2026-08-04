От биопсии до эпиляции: как теперь будут лечить людей с синдромом оборотня в России

Минздрав РФ утвердил стандарт помощи взрослым при локализованном гипертрихозе ("синдроме оборотня"). Документ регламентирует диагностику и лечение, включая биопсию кожи и консультации специалистов для исключения скрытых патологий, вызывающих аномальный рост волос.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волосы в носу

Новые протоколы: от диагностики до эпиляции

Внедрение федерального стандарта ставит точку в неопределенности лечения гипертрихоза. Согласно документу, средний курс терапии рассчитан на 365 дней и проводится в амбулаторных условиях.

Основной упор сделан на поиск первопричины аномалии. Пациентам предписаны обязательные осмотры у эндокринолога и косметолога, а при необходимости врачи проводят биопсию пораженных участков кожи. Важно, что современные медицинские изделия, используемые для таких процедур, проходят строгий контроль качества.

"Гипертрихоз — это не просто эстетический дефект, а сигнал организма о системном сбое. Раньше пациенты часто терялись между кабинетами, но новые стандарты помогают выстроить четкий план действий", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Лечебная часть стандарта включает процедуры профессиональной эпиляции и депиляции. Учитывая, что безопасность медицинских изделий теперь отслеживается по обновленным критериям, риск осложнений при аппаратном удалении волос сводится к минимуму.

Все данные о ходе лечения и динамике состояния пациента будут вноситься в единую электронную медицинскую карту, что упростит наблюдение у разных специалистов.

Генетика и гормоны: почему тело покрывается шерстью

Заболевание разделяют на врожденное и приобретенное. Врожденная форма связана с редкими генетическими мутациями и проявляется уже в детском возрасте. Волосы могут покрывать даже лицо и органы чувств, что значительно снижает качество жизни, мешая дыханию и зрению.

Приобретенный же вариант часто становится следствием тяжелых эндокринных нарушений, опухолевых процессов или приема специфических лекарств. В таких случаях своевременный прием врача без жестких временных рамок критически важен для постановки верного диагноза.

"Когда избыточный рост волос начинается внезапно на месте старых травм или шрамов, мы в первую очередь проверяем гормональный фон. Организм может так реагировать на хронический стресс или метаболические изменения", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

При лечении сопутствующих патологий могут потребоваться препараты, входящие в перечень жизненно важных лекарств. Это особенно актуально, если гипертрихоз спровоцирован онкологическими заболеваниями или тяжелыми гормональными сбоями, требующими длительной медикаментозной поддержки.

Гипертрихоз или гирсутизм: как не перепутать

Ключевое различие между этими состояниями заключается в локализации и типе волос. Гипертрихоз может возникнуть у человека любого пола на любом участке тела, включая те зоны, где в норме растет лишь едва заметный пушок.

Гирсутизм же касается исключительно женщин и проявляется ростом жестких темных волос по мужскому типу — на подбородке, груди или над верхней губой. Это разграничение важно для выбора правильной тактики обследования, так как гирсутизм почти всегда указывает на избыток мужских половых гормонов.

"Часто пациенты путают эти понятия, пытаясь решить проблему только косметически. Но если за гирсутизмом стоит поликистоз яичников, то простая депиляция даст лишь временный эффект без лечения основной болезни", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Параметр сравнения Гипертрихоз Гирсутизм Пол пациента Мужчины и женщины Только женщины Зоны поражения Любые участки тела Андрогензависимые зоны (лицо, грудь) Основные причины Генетика, лекарства, травмы Гормональный дисбаланс (андрогены)

Ответы на популярные вопросы о "синдроме оборотня"

Насколько опасно это состояние для жизни?

Сам по себе гипертрихоз не смертелен, однако он может быть симптомом скрытых опухолей или серьезных эндокринных патологий. Кроме того, выраженные формы болезни вызывают тяжелый психологический дискомфорт и социальную изоляцию.

Может ли гипертрихоз появиться внезапно во взрослом возрасте?

Да, приобретенная форма может развиться на фоне приема определенных медикаментов, при гормональной перестройке или как реакция кожи на хроническое раздражение и травмы.

Покрывает ли страховка лечение по новому стандарту?

Утвержденный стандарт позволяет проводить диагностику и часть лечебных процедур в рамках системы обязательного медицинского страхования при наличии соответствующих медицинских показаний.

Можно ли полностью вылечить врожденный "синдром оборотня"?

Генетическую мутацию исправить пока невозможно, поэтому лечение носит симптоматический характер и направлено на регулярное удаление волос и психологическую поддержку пациента.

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