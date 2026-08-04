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В Саффолке зафиксировали вспышку кроличьей лихорадки: что грозит людям и как защититься

Здоровье » Здравоохранение

Департамент здравоохранения округа Саффолк (Нью-Йорк) сообщил о выявлении трёх случаев подозрения на туляремию — редкое, но крайне заразное инфекционное заболевание, известное как "кроличья лихорадка". Возбудитель болезни, бактерия Francisella tularensis, отличается высокой патогенностью: для заражения человека достаточно попадания в организм всего 10-50 микробов.

Врачи в больнице
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Врачи в больнице

Заболевание поражает лимфатическую систему, кожу, глаза и лёгкие. Хотя туляремия успешно лечится антибиотиками при своевременном обнаружении, без медицинской помощи она может привести к тяжёлым осложнениям и летальному исходу. Власти штата проводят эпидемиологическое расследование, чтобы установить точный источник заражения в данных случаях.

Пути передачи инфекции

Бактерия туляремии крайне жизнеспособна во внешней среде. Природным резервуаром инфекции служат грызуны — не только кролики и зайцы, но и белки, ондатры, мыши. Человек может заразиться несколькими способами:

  • Контактный: через микротравмы на коже при разделке тушек диких животных.
  • Трансмиссивный: через укусы инфицированных клещей и оленьих мух (слепней).
  • Алиментарный: при употреблении загрязнённой воды или плохо проваренного мяса больных животных.
  • Аспирационный: при вдыхании пыли, содержащей бактерии (например, во время сенокоса или уборки в сараях, где обитают грызуны).

"Важно понимать, что туляремия не передаётся от человека к человеку. Риску подвергаются прежде всего те, кто контактирует с дикой природой: охотники, дачники и туристы. Бактерия может проникать даже через неповрежденные слизистые оболочки, поэтому базовые правила гигиены после посещения леса обязательны", — объяснила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Как распознать заболевание

Инкубационный период обычно составляет от 3 до 5 дней, но может растягиваться до двух недель. Болезнь начинается остро: температура тела резко поднимается до 39-40 градусов, появляются сильный озноб, головная боль и выраженная слабость. Клиническая картина зависит от способа попадания инфекции в организм.

Форма болезни Характерные признаки
Бубонная Воспаление и резкое увеличение ближайших лимфоузлов.
Язвенно-бубонная Появление язвы на месте укуса насекомого или контакта с животным.
Легочная Сухой кашель, боль в груди, развитие пневмонии.
Глазно-бубонная Отек век, конъюнктивит и изъязвления слизистой глаза.

Меры личной профилактики

Специфическая профилактика существует в виде вакцинации, которая рекомендуется группам риска. Для большинства людей актуальны неспецифические меры защиты при нахождении в эндемичных районах. Необходимо использовать репелленты, защищающие от клещей и слепней, а также носить закрытую одежду в лесистой местности.

При обнаружении павших животных ни в коем случае нельзя трогать их голыми руками. Садоводам и фермерам рекомендуется защищать органы дыхания респираторами при работе с сухим сеном или уборке подвальных помещений, где могли находиться грызуны. Питьевую воду из открытых источников следует обязательно кипятить.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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