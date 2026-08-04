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Здоровый перекус может оказаться сахарной бомбой: эти сладости зря считают находкой для худеющих

Здоровье

Здоровым и физически активным людям нет необходимости полностью исключать сахар из рациона, однако при избыточном весе потребление простых углеводов требует жесткого контроля, рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что наиболее безопасной альтернативой сладостям являются сезонные ягоды и фрукты, тогда как польза меда и сухофруктов часто переоценена из-за особенностей их производства.

Спортивная женщина на кухне с соком
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная женщина на кухне с соком

Ранее сообщалось, что российские потребители переплачивают до 20% за кондитерские изделия с маркировкой "без сахара". Согласно данным Mash Money, приверженцы здорового питания тратят на такие товары до 10 тысяч рублей ежемесячно. При этом почти половина покупателей делает выбор в пользу дорогостоящих аналогов исключительно из-за маркетинговых надписей на упаковке, не всегда соответствующих реальной пользе продукта.

По словам Калинчева, сахарозаменители нельзя назвать полезными в прямом смысле слова — они скорее нейтральны, так как наука не подтвердила их вред, но и лечебных свойств у них нет. Основная проблема кроется в избытке скрытого сахара, который производители используют как самый дешевый и доступный консервант. В группе риска находятся даже продукты, традиционно считающиеся натуральными.

"При производстве сухофруктов их часто вымачивают в сахарном сиропе — это делается для того, чтобы продлить срок хранения и сделать продукт слаще. Однако на упаковке об этом обычно не сообщают, потому что такие детали не обязательны к указанию", — пояснил он.

Критике эксперта подвергся и мед. Калинчев отметил, что даже специалисту трудно проверить натуральность этого продукта в домашних условиях, а пасечники нередко подкармливают пчел сахаром. В результате мед превращается в обычный источник простых углеводов, польза которого при простуде весьма условна. Специалист также подчеркнул, что в южных регионах России наблюдается высокий уровень ожирения, в том числе детского, из-за бесконтрольного употребления фруктов, ягод и сухофруктов на фоне низкой физической активности.

"В меде, на самом деле, особо ничего полезного нет. Разговоры про прополис и другие компоненты — это скорее маркетинговая уловка. Я бы рассматривал мед просто как источник простых углеводов, не более того. Единственная возможная польза — при простуде, когда человек болеет ОРВИ", — рассказал эксперт.

Для восстановления баланса в организме важен системный подход. Специалисты рекомендуют изучить, что происходит с организмом при отказе от сахара в первые дни. Часто неоправданно высокая цена диетических продуктов не гарантирует результата, хотя есть вкусно и полезно можно намного дешевле, если выбирать привычный рацион из цельных продуктов. При этом стоит помнить, что голод может мучать даже после обеда, если в нем преобладали быстрые углеводы. 

Экспертная проверка: Нутрициолог (спортивное и бытовое питание) Алексей Дорофеев

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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