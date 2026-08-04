Волосы снова жирные уже к полудню? Этот простой кухонный секрет помогает дольше сохранить объем и чистоту

Летняя жара заставляет сальные железы работать активнее, а остатки стайлинга образуют липкий налет на коже головы. Из-за этого волосы быстро теряют свежесть и объем. Решить проблему поможет обычная пищевая сода, которая обеспечивает глубокое очищение без салонных процедур.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Free for commercial use Шампунь и кондиционер, девушка моет волосы

Почему сода продлевает свежесть волос

Обычные бессульфатные шампуни не всегда эффективно справляются с накопленным слоем себума и косметических полимеров. Пищевая сода выступает в роли мягкого абразива, который механически устраняет ороговевшие клетки эпидермиса.

Подобный уход за волосами в жару позволяет порам "дышать", освобождая фолликулы от блокирующих их загрязнений.

"Механическое очищение кожи головы помогает восстановить нормальный цикл работы сальных желез, но важно понимать, что такой подход требует деликатности и учета индивидуального состояния дермы", — отметил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Алгоритм правильного очищения

Для достижения результата в ладонь выдавливается порция очищающего средства, в которую добавляется щепотка соды. При повышенной жирности допустимо использовать до половины чайной ложки.

Смесь распределяется исключительно по прикорневой зоне массажными движениями в течение двух минут. После этого состав тщательно смывается прохладной водой, а процедура завершается повторным нанесением стандартного шампуня.

Уход за осветленными волосами и окрашенными прядями требует особого внимания: бальзам или маску следует наносить с отступом не менее пяти сантиметров от корней, чтобы сохранить созданный объем.

"Многие совершают ошибку, перегружая корни волос кондиционирующими средствами, что сводит на нет все усилия по очищению и лишает прическу воздушности", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Меры предосторожности и ошибки

Неправильное использование домашнего скраба чревато сухостью и зудом. Применение чаще двух раз в месяц может спровоцировать гиперсекрецию себума — ответную реакцию кожи на раздражение.

Важно избегать попадания соды на длину волос, так как это способствует вымыванию пигмента и ломкости кончиков.

Также следует помнить, как правильно наносить сухой шампунь, чтобы не создавать лишних наслоений. Если ошибки мытья волос привели к раздражению, использование народных методов стоит отложить.

Нанесение бальзама на корни Наносить только на длину и кончики Частое использование соды Максимум 1-2 раза в месяц Хранение смеси заранее Готовить строго перед применением

"Кожа головы — это продолжение общего кожного покрова, поэтому при любых признаках воспаления или повреждения целостности барьера следует отказаться от агрессивного воздействия", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-косметолог Мария Полякова.

Ответы на популярные вопросы о глубокой очистке

Можно ли использовать соду при сухой коже головы?

Нет, это может усугубить шелушение и вызвать контактный дерматит.

Поможет ли сода, если сухой шампунь оставил налет?

Да, сода эффективно растворяет остатки стайлинговых средств за одно применение.

Почему нельзя наносить состав на длину?

Высокая щелочность соды повреждает кутикулу волоса, делая ее хрупкой и лишая естественного блеска.

Как проверить реакцию кожи?

Перед полноценным мытьем нанесите небольшое количество смеси за ухом и выдержите несколько минут.

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