Волосы снова жирные уже к полудню? Этот простой кухонный секрет помогает дольше сохранить объем и чистоту

Летняя жара заставляет сальные железы работать активнее, а остатки стайлинга образуют липкий налет на коже головы. Из-за этого волосы быстро теряют свежесть и объем. Решить проблему поможет обычная пищевая сода, которая обеспечивает глубокое очищение без салонных процедур.
Обычные бессульфатные шампуни не всегда эффективно справляются с накопленным слоем себума и косметических полимеров. Пищевая сода выступает в роли мягкого абразива, который механически устраняет ороговевшие клетки эпидермиса.
Подобный уход за волосами в жару позволяет порам "дышать", освобождая фолликулы от блокирующих их загрязнений.
"Механическое очищение кожи головы помогает восстановить нормальный цикл работы сальных желез, но важно понимать, что такой подход требует деликатности и учета индивидуального состояния дермы", — отметил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.
Для достижения результата в ладонь выдавливается порция очищающего средства, в которую добавляется щепотка соды. При повышенной жирности допустимо использовать до половины чайной ложки.
Смесь распределяется исключительно по прикорневой зоне массажными движениями в течение двух минут. После этого состав тщательно смывается прохладной водой, а процедура завершается повторным нанесением стандартного шампуня.
Уход за осветленными волосами и окрашенными прядями требует особого внимания: бальзам или маску следует наносить с отступом не менее пяти сантиметров от корней, чтобы сохранить созданный объем.
"Многие совершают ошибку, перегружая корни волос кондиционирующими средствами, что сводит на нет все усилия по очищению и лишает прическу воздушности", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.
Неправильное использование домашнего скраба чревато сухостью и зудом. Применение чаще двух раз в месяц может спровоцировать гиперсекрецию себума — ответную реакцию кожи на раздражение.
Важно избегать попадания соды на длину волос, так как это способствует вымыванию пигмента и ломкости кончиков.
Также следует помнить, как правильно наносить сухой шампунь, чтобы не создавать лишних наслоений. Если ошибки мытья волос привели к раздражению, использование народных методов стоит отложить.
|Нанесение бальзама на корни
|Наносить только на длину и кончики
|Частое использование соды
|Максимум 1-2 раза в месяц
|Хранение смеси заранее
|Готовить строго перед применением
"Кожа головы — это продолжение общего кожного покрова, поэтому при любых признаках воспаления или повреждения целостности барьера следует отказаться от агрессивного воздействия", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-косметолог Мария Полякова.
Нет, это может усугубить шелушение и вызвать контактный дерматит.
Да, сода эффективно растворяет остатки стайлинговых средств за одно применение.
Высокая щелочность соды повреждает кутикулу волоса, делая ее хрупкой и лишая естественного блеска.
Перед полноценным мытьем нанесите небольшое количество смеси за ухом и выдержите несколько минут.
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