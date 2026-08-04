Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смертельная ловушка в раковине: биологи обнаружили скрытый рассадник инфекций в каждом доме
Сидячая работа высасывает все силы: миллионы граждан выбрали неожиданный путь восстановления
В Псковской области упростили процесс выбора профессии и поступления в учебные заведения
Родители веками верили в магию имен, но ученые нашли неожиданный ответ о влиянии на судьбу ребенка
Ученые заглянули внутрь клеток актинии: новый метод раскрыл тайну древней антивирусной защиты
В Донецком краеведческом музее восстанавливают тепло перед зимним сезоном
Стоило заменить всего один ингредиент — и привычный крабовый салат стал в разы вкуснее и легче
Старое средство от алкоголизма подавило размножение опасного вируса в тканях легких
Нефть снова пошла вверх после обвала: рынок отреагировал на неопределённость вокруг Ирана

Тело подает скрытые сигналы: привычные ритмичные движения обернулись глубоким истощением ресурса

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Постоянное давление новостей и бытовых проблем заставляет человеческий мозг работать в режиме бесконечной мобилизации. Психика адаптируется к внешнему хаосу через сужение горизонта планирования и склонность видеть события исключительно в негативном свете. В таком состоянии нервная система теряет гибкость, стараясь максимально сэкономить ресурсы.

Грызение ногтей
Фото: Openverse by Dave Hamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Грызение ногтей

Информационный поток через экраны гаджетов не дает организму вернуться в точку равновесия, что провоцирует развитие хронического стресса и тревожности. Мозг инстинктивно ищет способы саморегуляции, что часто проявляется в монотонных движениях: постукивании пальцами, навязчивом щелканье ручкой или повреждении кожи.

Как сообщает сайт aif.ru со ссылкой на Артема Ступака, подобные ритмичные действия дают телу ложное, но необходимое ощущение предсказуемости. "Эти действия относятся к так называемому самоуспокоительному ритмичному поведению. Монотонное повторяющееся движение даёт мозгу ощущение предсказуемости и телесную "точку опоры" в момент, когда внутри царит хаос", — подчеркивает Ступак.

"Важно понимать, что физические проявления стресса — это лишь верхушка айсберга, сигнализирующая о глубоком истощении адаптивных механизмов психики", — объяснила в беседе с Pravda. Ru психолог Надежда Осипова .

Как вернуть контроль над психическим состоянием

Специалисты выделяют конкретные критерии, когда привычка перестает быть безобидной и требует вмешательства врача. Тревожным сигналом считается полная потеря контроля над действием, причинение физического вреда себе или социальная изоляция из-за стыда за свое поведение. Простое волевое усилие или советы расслабиться в таких случаях практически бесполезны, так как корень проблемы лежит в автоматизмах подсознания.

Эффективнее работают простые физические техники, например, глубокое дыхание или кратковременный контакт с холодной водой. Для снижения уровня напряжения психологи рекомендуют переключаться на ручной труд с быстрым результатом, будь то мытье посуды или уборка. Такие занятия создают иллюзию контроля над реальностью и останавливают бесконечный цикл тревожных мыслей.

Важно также внедрять регулярный цифровой детокс, ограничивая потребление контента, который провоцирует выброс гормонов стресса. Агрессивные способы "выпустить пар", вроде битья посуды или криков, эксперты считают сомнительными, так как они могут лишь закрепить гневную реакцию в поведении.

Ответы на популярные вопросы о хроническом стрессе

Почему возникают навязчивые привычки вроде грызения ногтей?

Это форма телесной саморегуляции, когда психика сбрасывает избыточное напряжение через монотонные повторяющиеся движения, создавая ощущение стабильности.

Когда странное поведение становится опасным симптомом?

Если человек перестает замечать свои действия, наносит себе травмы (залысины, раны на коже) или начинает избегать людей из-за своих привычек.

Помогает ли агрессивная разрядка снять стресс?

Крики в подушку или битье предметов чаще не гасят эмоцию, а фиксируют агрессивную модель поведения, поэтому физическая активность или домашние дела эффективнее.

Как быстро успокоить нервную систему без лекарств?

Хорошо работают методики переключения внимания на физические ощущения: холодный душ, дыхательные упражнения или любая мелкая работа руками.

Читайте также

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Новый этап для LADA: Azimut стал первым кроссовером марки с заводскими шторками безопасности
Авто
Новый этап для LADA: Azimut стал первым кроссовером марки с заводскими шторками безопасности
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Комнатные цветы
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Красота и стиль
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Популярное
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США

Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.

Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Корочка хрустит, начинка тает: семья разберёт абрикосовый пирог ещё тёплым за минуты
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Последние материалы
Chery инвестирует 75 млн долларов в южнокорейскую компанию KG Mobility
В Новосибирской области создают первую в Сибири плантацию сосны с улучшенными свойствами
Вместо моря — часы ожидания: поломка самолёта задержала вылет туристов в Турцию почти на сутки
Когда бензин оказался на исходе: Россия начала срочные поставки топлива в Монголию
Центр Москвы изменится на один день: крестный ход 6 сентября называют главным событием православной осени
Nissan в России увеличил продажи более чем в шесть раз, несмотря на мировой спад бренда
Исторический центр Курска защитят от точечной застройки и бетонных коробок
Африка и Азия стали ближе: авиасообщение с далекими государствами перешло в новую фазу
Неожиданный союз набирает силу: корейский KG Mobility объединяется с Chery
После укуса клеща может скрываться не только боррелиоз: вирус Бурбон убивает быстрее, чем кажется
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.