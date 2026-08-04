Старое средство от алкоголизма подавило размножение опасного вируса в тканях легких

Учёные из новосибирского центра "Вектор" нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом с помощью препарата дисульфирам, который десятилетиями применялся в наркологии. Исследователи обнаружили, что водорастворимый метаболит этого лекарства блокирует размножение SARS-CoV-2 непосредственно в тканях лёгких. В отличие от стандартных таблеток, новая разработка подразумевает ингаляционный метод доставки, что позволяет создать высокую концентрацию действующего вещества в очаге инфекции, минуя общую систему кровотока и снижая риск побочных эффектов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info Научный сотрудник

Принцип работы ингаляционного метода

Специалисты "Вектора" получили патент на технологию, которая превращает известное противоалкогольное средство в мощное оружие против пандемии. Суть метода заключается в использовании водного раствора препарата в виде аэрозоля. Это решает главную проблему прошлых лет: ранее дисульфирам пытались применять перорально, но он плохо растворялся и не достигал нужной концентрации в лёгких без токсичного воздействия на организм.

"Ингаляционный путь введения позволяет лекарству миновать первичный метаболизм в печени и сразу попадать в нижние отделы дыхательных путей. Это критически важно при лечении вирусных пневмоний, когда нужно быстро подавить репликацию возбудителя там, где он наносит основной урон", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Разработчики точно рассчитали параметры частиц аэрозоля. Благодаря этому препарат оседает не только в носоглотке, но и глубоко в легочной ткани, ингибируя вирус. Такая адресная доставка исключает необходимость использования сложных химических растворителей, которые часто вызывают аллергические реакции или раздражение слизистых.

Результаты лабораторных испытаний

Проверка эффективности проходила в два этапа. Сначала действие метаболита дисульфирама протестировали на клеточных культурах, заражённых SARS-CoV-2. Результаты показали значительное торможение роста вирусной популяции. Затем учёные перешли к экспериментам на сирийских хомяках, чья дыхательная система реагирует на вирус схожим с человеческим образом.

"Любое новое применение старого препарата требует жесткой проверки безопасности. В данном случае мы видим классический пример перепрофилирования лекарства, когда уже изученное вещество внезапно показывает активность против совершенно иного патогена", — отметил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

В ходе опытов животных разделили на группы: опытная получала ингаляции, контрольная — нет. ПЦР-тесты и анализ тканей показали, что у хомяков, проходивших терапию, вирусная нагрузка в лёгких и носовых ходах была в разы ниже. Это подтверждает, что предложенная схема дозирования и метод введения действительно работают на живом организме, снижая тяжесть течения болезни.

Перспективы применения в медицине

Авторы патента указывают, что технология легко воспроизводима. Она не требует сверхсложного оборудования и может применяться как в больницах, так и в амбулаторном режиме. Использование дисульфирама может стать бюджетной и эффективной альтернативой дорогостоящим противовирусным препаратам, особенно в условиях появления новых штаммов. Подобная гибкость терапии важна, так как даже при хронических заболеваниях пациентам требуется максимально безопасное и при этом действенное лечение.

"Когда мы говорим о лечении вирусных инфекций, крайне важно учитывать сопутствующие риски, особенно у пациентов старших возрастных групп. Для них прямой способ доставки лекарства в лёгкие — это шанс избежать системных осложнений", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Пока врачи совершенствуют методы борьбы с вирусами, важно не забывать и о других угрозах. Например, редкие вирусные инфекции после укусов насекомых требуют не меньшего внимания. Тем не менее успех новосибирских учёных открывает новую главу в использовании уже известных фармакологии веществ.

Параметр метода Особенность и преимущество Действующее вещество Метаболит дисульфирама (известного препарата от алкоголизма) Форма введения Водный аэрозоль для ингаляций Локализация действия Прямое попадание в лёгкие и носоглотку Эффективность Значительное снижение вирусной нагрузки (подтверждено на животных)

Ответы на популярные вопросы о новой разработке

Вызовет ли это лекарство отвращение к алкоголю при лечении ковида?

Ингаляционный метод подразумевает локальное воздействие и иные дозировки, чем при лечении зависимости. Однако во время терапии вирусных инфекций употребление спиртного в любом случае противопоказано из-за нагрузки на организм.

Почему нельзя просто выпить таблетку дисульфирама?

Таблетированная форма плохо усваивается для целей борьбы с вирусом в лёгких и может оказать токсичное влияние на печень, прежде чем подействует на возбудителя в дыхательных путях.

Поможет ли метод против новых штаммов коронавируса?

Механизм действия препарата связан с подавлением ферментов, необходимых для размножения вируса, которые мало меняются при мутациях, что дает надежду на универсальность метода.

Когда препарат появится в аптеках?

На данный момент получен патент и проведены успешные доклинические испытания. Для массового внедрения необходимы полноценные клинические исследования на людях.

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