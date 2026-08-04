Не каждая решится надеть брюки-парашюты: стилисты объяснили, кому они идут лучше всего

Брюки-парашюты, ставшие знаковым элементом уличного стиля начала нулевых, триумфально вернулись в модную повестку 2026 года. Этот предмет гардероба превратился в синоним свободы движений и практичности, предлагая женщинам альтернативу привычному дениму. Сегодня мы разберемся, как внедрить этот объемный силуэт в повседневные образы, сохранив гармоничные пропорции и актуальность стиля.
Возвращение тренда на свободные брюки обусловлено глобальным запросом на комфортную одежду, которая не сковывает движений. Изначально пришедшие из эстетики азиатского стритвира, эти модели завоевали подиумы и улицы благодаря своей универсальности.
В отличие от более строгих вариантов, таких как брюки палаццо, парашюты имеют характерные затяжки на щиколотках и мягкие складки, формирующие футуристичный силуэт.
"Свободный крой сегодня — это не просто дань моде, а манифест личной свободы. Выбирая такие модели, важно помнить о балансе фактур, чтобы образ не выглядел перегруженным", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.
Работа с пропорциями — ключ к созданию современного образа. Если в жаркий сезон многие отдают предпочтение белым брюкам с вышивкой, то парашюты требуют более массивной обуви.
Платформа или тракторная подошва визуально вытягивают силуэт и уравновешивают нижнюю часть тела. Среди актуальных новинок сезона также выделяются легкие летние брюки, которые приходят на смену плотному дениму.
"Массивная обувь создает необходимый противовес объемным брюкам. Это сочетание позволяет даже невысоким девушкам носить широкий фасон, не опасаясь визуальной потери роста", — отметила в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.
Парашюты подходят практически любому телосложению, однако важно учитывать посадку. Девушкам миниатюрного роста стилисты рекомендуют выбирать варианты с заниженной талией в паре с обувью на платформе.
В то же время, эксперименты с укороченными моделями показывают, что индустрия моды 2026 года активно пересматривает правила пропорций.
"Индивидуальность кроется в деталях: используйте аксессуары, чтобы подчеркнуть талию, если брюки сидят слишком свободно. Это превратит расслабленный лук в продуманный аутфит", — пояснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.
|Ошибка / Привычка
|Совет / Лайфхак
|Сочетание с объемным худи
|Заменить на приталенный топ или боди
|Тонкая плоская подошва
|Выбрать обувь на платформе или каблуке
|Игнорирование акцента на талии
|Добавить широкий или контрастный ремень
При выборе моделей из плотной ткани темных оттенков в сочетании с жакетом — вполне допустимый вариант для стиля кэжуал.
Идеально смотрятся кроп-топы, облегающие водолазки или заправленные рубашки, создающие контраст объемам.
Подбирайте брюки из легких синтетических или смесовых материалов и используйте обувь, приоткрывающую щиколотку.
Да, если выбрать модель из сатина или атласа и дополнить ее изящными босоножками на тонком ремешке.
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