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Не каждая решится надеть брюки-парашюты: стилисты объяснили, кому они идут лучше всего

Здоровье » Красота

Брюки-парашюты, ставшие знаковым элементом уличного стиля начала нулевых, триумфально вернулись в модную повестку 2026 года. Этот предмет гардероба превратился в синоним свободы движений и практичности, предлагая женщинам альтернативу привычному дениму. Сегодня мы разберемся, как внедрить этот объемный силуэт в повседневные образы, сохранив гармоничные пропорции и актуальность стиля.

Женщина выбирает обувь из гардероба
Фото: Pravda.Ru by Анна Демидова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина выбирает обувь из гардероба

Эволюция стиля и причины популярности

Возвращение тренда на свободные брюки обусловлено глобальным запросом на комфортную одежду, которая не сковывает движений. Изначально пришедшие из эстетики азиатского стритвира, эти модели завоевали подиумы и улицы благодаря своей универсальности.

В отличие от более строгих вариантов, таких как брюки палаццо, парашюты имеют характерные затяжки на щиколотках и мягкие складки, формирующие футуристичный силуэт.

"Свободный крой сегодня — это не просто дань моде, а манифест личной свободы. Выбирая такие модели, важно помнить о балансе фактур, чтобы образ не выглядел перегруженным", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Как сбалансировать объемный крой

Работа с пропорциями — ключ к созданию современного образа. Если в жаркий сезон многие отдают предпочтение белым брюкам с вышивкой, то парашюты требуют более массивной обуви.

Платформа или тракторная подошва визуально вытягивают силуэт и уравновешивают нижнюю часть тела. Среди актуальных новинок сезона также выделяются легкие летние брюки, которые приходят на смену плотному дениму.

"Массивная обувь создает необходимый противовес объемным брюкам. Это сочетание позволяет даже невысоким девушкам носить широкий фасон, не опасаясь визуальной потери роста", — отметила в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Выбор модели по типу фигуры

Парашюты подходят практически любому телосложению, однако важно учитывать посадку. Девушкам миниатюрного роста стилисты рекомендуют выбирать варианты с заниженной талией в паре с обувью на платформе.

В то же время, эксперименты с укороченными моделями показывают, что индустрия моды 2026 года активно пересматривает правила пропорций.

"Индивидуальность кроется в деталях: используйте аксессуары, чтобы подчеркнуть талию, если брюки сидят слишком свободно. Это превратит расслабленный лук в продуманный аутфит", — пояснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Ошибка / Привычка Совет / Лайфхак
Сочетание с объемным худи Заменить на приталенный топ или боди
Тонкая плоская подошва Выбрать обувь на платформе или каблуке
Игнорирование акцента на талии Добавить широкий или контрастный ремень

Ответы на популярные вопросы о брюках-парашютах

Можно ли носить такие брюки в офис?

При выборе моделей из плотной ткани темных оттенков в сочетании с жакетом — вполне допустимый вариант для стиля кэжуал.

Какой верх лучше всего сочетается с этим фасоном?

Идеально смотрятся кроп-топы, облегающие водолазки или заправленные рубашки, создающие контраст объемам.

Как избежать эффекта "утяжеления" образа?

Подбирайте брюки из легких синтетических или смесовых материалов и используйте обувь, приоткрывающую щиколотку.

Подходят ли парашюты для вечернего выхода?

Да, если выбрать модель из сатина или атласа и дополнить ее изящными босоножками на тонком ремешке.

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Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, визажист Анастасия Коршунова, эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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