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После укуса клеща может скрываться не только боррелиоз: вирус Бурбон убивает быстрее, чем кажется

Здоровье » Здравоохранение

Спектр инфекций, которые переносят клещи, не ограничивается привычными энцефалитом и боррелиозом. Появление лихорадки, острой слабости, головной боли и тошноты после контакта с паразитом может указывать на заражение вирусом Бурбон. Это редкое, но агрессивное заболевание требует немедленного медицинского вмешательства, так как специфического лечения на данный момент не существует.

Клещ в руке в перчатке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Клещ в руке в перчатке

Вирус Бурбон относится к семейству тоготовирусов. Впервые его зафиксировали в 2014 году в США (округ Бурбон, штат Канзас), когда местный житель скончался от полиорганной недостаточности после многочисленных укусов клещей. С тех пор случаи заражения регистрируются редко, однако каждый из них привлекает внимание инфекционистов из-за тяжести протекания болезни.

Как распознать инфекцию

Коварство вируса заключается в неспецифичности ранних проявлений. Они напоминают тяжелый грипп или другие клещевые инфекции.

Пациенты обычно жалуются на:

  • резкий подъем температуры до высоких значений;
  • выраженную общую слабость и ломоту в мышцах;
  • сильную головную боль;
  • потерю аппетита и тошноту;
  • в некоторых случаях — появление сыпи.

Основная опасность вируса Бурбон заключается в его способности быстро подавлять работу внутренних органов. Лабораторные анализы заболевших часто показывают критическое снижение уровня лейкоцитов (клеток крови, отвечающих за иммунитет) и тромбоцитов, что повышает риск внутренних кровотечений и вторичных инфекций.

"Вирус Бурбон представляет особую угрозу для людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Поскольку это вирусное заболевание, антибиотики против него бессильны. Помощь в стационаре сводится к поддерживающей терапии: детоксикации, контролю показателей крови и работы почек. Успех лечения напрямую зависит от того, насколько быстро пациент обратился к врачу после появления первых симптомов", — объяснила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Меры предосторожности

Вакцины против вируса Бурбон не существует. Единственным эффективным способом защиты остается профилактика укусов клещей. При посещении лесов и парковых зон необходимо использовать репелленты с высоким содержанием ДЭТА, выбирать закрытую одежду светлых тонов и проводить регулярные осмотры тела каждые 1,5-2 часа.

Признак Особенности при вирусе Бурбон
Инкубационный период От нескольких дней до двух недель после укуса.
Кровь Резкое снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов.
Лечение Симптоматическое (поддержка жизненно важных функций).

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, его необходимо извлечь (лучше в травмпункте) и сдать на анализ в лабораторию. При появлении любого недомогания в течение 14 дней после контакта с паразитом нужно сообщить врачу о факте укуса. Самолечение жаропонижающими препаратами в этой ситуации опасно, так как может "смазать" клиническую картину и привести к потере времени.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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