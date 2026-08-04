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Дрожащие руки хирургов остались в прошлом: новые возможности роботизации официально признали в США

Здоровье » Здравоохранение

Американский регулятор FDA выдал разрешение на использование роботизированной хирургической системы Ottava от компании Johnson & Johnson (Нью-Брансуик, Нью-Джерси). Устройство сертифицировано по новому протоколу для проведения широкого спектра общехирургических операций на мягких тканях. Первым рынком, где появится новинка, станут США.

Человек и робот в медицине
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Человек и робот в медицине

Возможности роботизированной хирургии

Система Ottava представляет собой платформу для проведения малоинвазивных вмешательств. В отличие от традиционной открытой хирургии, операции с помощью роботизированных ассистентов позволяют врачу действовать через небольшие разрезы, что потенциально сокращает время реабилитации пациента и снижает риск кровопотери. FDA подтвердило безопасность и эффективность устройства для операций в общей хирургии, где требуется высокая точность манипуляций с мягкими тканями.

Разработчики сделали ставку на интеграцию системы в существующие операционные залы без необходимости их масштабной перепланировки. Это отличает устройство от ранних поколений хирургических роботов, которые требовали значительного пространства и специфической инфраструктуры.

Рыночные перспективы и доступность технологий

Несмотря на известность робототехники, реальный охват этого сектора в американских клиниках остается низким. В Johnson & Johnson полагают, что рынок роботизированной хирургии мягких тканей в США все еще далек от насыщения. Появление нового игрока может усилить конкуренцию и сделать высокотехнологичную помощь доступнее для большего числа медицинских центров.

Стратегия компании предполагает поэтапное внедрение: после запуска в Соединенных Штатах планируется расширение географии использования системы, однако сроки выхода на международные рынки пока не уточняются. Успех платформы будет зависеть от готовности клиник инвестировать в новое оборудование и скорости обучения персонала работе с интерфейсом Ottava.

"Появление новых роботизированных платформ — это всегда плюс для качества помощи, так как точность движений робота исключает человеческий фактор, например, тремор рук хирурга. Однако важно понимать, что робот — это инструмент в руках врача, а не самостоятельный лекарь. Эффективность операции по-прежнему зависит от квалификации специалиста и правильности выбора метода лечения для конкретного пациента", — объяснила врач общей практики, специалист по семейной медицине Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Заменяет ли робот хирурга во время операции?

Нет, система работает в режиме ассистирования. Хирург управляет манипуляторами робота с пульта, видя операционное поле в многократном увеличении. Все ключевые решения и движения контролируются человеком.

Любую ли операцию можно провести с помощью такой системы?

Нет, область применения ограничена сертификацией. На данный момент Ottava одобрена для общей хирургии мягких тканей. Решение о возможности применения робота принимает лечащий врач, исходя из диагноза и состояния пациента.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач общей практики, специалист по семейной медицине Елена Морозова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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