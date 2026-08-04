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Смертельная инфекция на листьях салата: почему обычное мытье овощей не помогает

Здоровье

Вспышка циклоспороза в США привела к первым летальным исходам. В Мичигане зафиксированы две смерти пациентов, чей организм не справился с паразитарной инфекцией на фоне сопутствующих заболеваний. Всего в штате заразились более 11 тысяч человек, из которых почти две сотни потребовали экстренной госпитализации.

Салат Айсберг
Фото: unsplash.com by Anna Evans is licensed under Free to use under the Unsplash License
Салат Айсберг

Источник заражения в Мичигане уже определен: им стал салат айсберг, привезенный из центральных регионов Мексики. Паразит Cyclospora cayetanensis попадает в организм человека через загрязненную пищу или воду, вызывая острое кишечное заболевание — циклоспориоз.

"Смерть от циклоспориоза — крайне редкое явление. Однако сочетание агрессивной паразитарной инвазии с тяжелыми хроническими патологиями и быстрым обезвоживанием создает критическую нагрузку на организм, которая может стать фатальной", — объяснила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Группы риска и осложнения

Данные органов здравоохранения Мичигана показывают, что оба погибших пациента имели серьезные проблемы со здоровьем еще до заражения. Циклоспориоз спровоцировал резкое ухудшение их состояния, в первую очередь за счет критической потери жидкости. Вспышки заболевания сейчас фиксируются в нескольких штатах США — Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подтвердили более 6,7 тысяч случаев внутри страны с мая текущего года.

Статистика прошлых лет подтверждает, что инфекция редко приводит к смерти. Например, в период с 2011 по 2015 годы в США было зарегистрировано более 2,2 тысяч случаев, и ни один из них не закончился летально. Тем не менее, для определенных групп населения угроза остается высокой:

  • Дети раннего возраста;
  • Пожилые люди;
  • Люди с иммунодефицитными состояниями.

Главная опасность заключается в развитии гиповолемии (резкого сокращения объема циркулирующей крови) и тяжелого дисбаланса электролитов. Эти состояния могут привести к отказу почек или шоку, если вовремя не восполнить потерю жидкости и солей.

Симптомы и лечение

Инкубационный период и тяжесть протекания болезни варьируются. В легких формах инфекция может пройти самостоятельно, но часто симптомы без медикаментозного вмешательства сохраняются месяц и дольше. Основные признаки заражения включают потерю аппетита, быструю утомляемость, субфебрильную температуру, рвоту и длительную диарею.

Для борьбы с паразитом используются специфические антибиотики, которые блокируют его способность к размножению в кишечнике. Самолечение в данном случае опасно, так как стандартные противомикробные средства, используемые при обычных пищевых отравлениях, могут быть неэффективны против Cyclospora.

Как обезопасить себя

Поскольку паразит часто переносится на свежих овощах и зелени, термическая обработка остается самым надежным способом защиты. Однако в случае с продуктами, которые употребляются сырыми (как салат айсберг), риск остается высоким даже при тщательном мытье, так как микроорганизм обладает высокой устойчивостью к внешней среде.

"Если после употребления покупных салатов или овощей вы чувствуете длительное расстройство пищеварения, которое не проходит за 2-3 дня, это повод для немедленного обращения к врачу. Обезвоживание наступает незаметно, но его последствия для сердца и почек могут быть необратимыми", — подчеркнула врач общей практики Елена Морозова.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова,
врач общей практики, специалист по семейной медицине Елена Морозова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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