Вирус Западного Нила привел к первой смерти в округе Кингс в сезоне 2026 года

Медицинские службы округа Кингс подтвердили первую в сезоне 2026 года смерть пациента от осложнений, вызванных вирусом Западного Нила. Летальный исход зафиксирован спустя несколько недель после того, как в регионе был выявлен первый случай инфицирования человека в текущем эпидемическом цикле.

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вирус

"Вирус Западного Нила передается человеку преимущественно через укусы инфицированных комаров. В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно, однако у части пациентов развиваются тяжелые поражения центральной нервной системы, такие как энцефалит или менингит. Группу особого риска составляют люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями, у которых вероятность летального исхода значительно выше", — объяснила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Особенности распространения и риски

Вирус Западного Нила относится к категории флавивирусов. Его циркуляция в природе поддерживается за счет птиц, которые служат основным резервуаром инфекции, и комаров, переносящих возбудителя к млекопитающим и людям. Человек считается "тупиковым" хозяином — вирус не передается от человека к человеку при обычном контакте.

Статистика показывает, что примерно у 20% инфицированных наблюдаются симптомы, напоминающие грипп: лихорадка, головная боль, ломота в теле и кожная сыпь. Тяжелые нейроинвазивные формы заболевания встречаются реже — примерно в одном из 150 случаев, но именно они становятся причиной инвалидизации или смерти.

Форма заболевания Основные проявления Бессимптомная (80%) Признаки отсутствуют, выявляется только лабораторно. Лихорадка (до 20%) Резкий подъем температуры, тошнота, боли в мышцах. Тяжелая (менее 1%) Ригидность затылочных мышц, судороги, нарушение сознания.

Меры предосторожности

Специфической вакцины для людей на данный момент не существует, поэтому основным методом защиты остается предотвращение укусов насекомых. Власти призывают жителей использовать репелленты с доказанной эффективностью, устанавливать москитные сетки и устранять источники стоячей воды на участках, где могут размножаться личинки комаров.

"При появлении признаков сильной головной боли, спутанности сознания или резкой слабости на фоне лихорадки необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. Самолечение при подозрении на нейроинфекцию недопустимо, так как состояние пациента может ухудшиться в течение нескольких часов", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.