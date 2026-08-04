Каждый визит к врачу изменится: что теперь обязаны проверять у всех пациентов старше 60 лет

В России впервые утверждены клинические рекомендации по диагностике и лечению саркопении — состояния, при котором происходит прогрессирующая потеря мышечной массы и силы. Согласно новым правилам, врачи обязаны проверять каждого пациента старше 60 лет на наличие этого диагноза при каждом посещении поликлиники. Раннее выявление атрофии мышц критически важно, так как заболевание значительно повышает риск падений, переломов и утраты самостоятельности в быту.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info Возрастные изменения

Методы выявления саркопении

Саркопения часто маскируется под естественные признаки старения, поэтому многие пациенты не обращаются за помощью до появления серьезных осложнений. По статистике, распространенность этого нарушения среди пожилых россиян достигает 37%.

Врачи теперь должны акцентировать внимание на таких симптомах, как непреднамеренное снижение веса, трудности при вставании со стула или неуверенная ходьба. Корректная диагностика метаболических нарушений позволяет своевременно распознать угрозу и предотвратить развитие глубокой инвалидизации.

"Саркопения — это не просто возрастное уменьшение объемов мышц, а системная проблема, которая затрагивает весь организм. Важно, что теперь мы получили четкий алгоритм проверки пациентов на каждом приеме, что поможет выявлять болезнь на доклинической стадии", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Для подтверждения диагноза медикам предписано проводить тесты физического функционирования, а также инструментальные исследования, включая биоимпедансометрию или томографию.

Лабораторный контроль включает мониторинг уровня витамина D, общего белка, альбумина и других показателей, влияющих на регенерацию тканей. Ученые активно ищут способы стимуляции восстановления мышечных волокон, что в будущем может дополнить стандартные протоколы лечения.

Тактика лечения и коррекции рациона

Основой лечебной стратегии остается сочетание регулярных силовых нагрузок с усиленным белковым питанием. Пациентам рекомендуется потреблять от 1,5 до 2 граммов белка на килограмм массы тела ежедневно. Если на фоне мышечной потери развивается старческая астения, документ предписывает госпитализацию в гериатрический стационар для комплексного восстановления организма.

"Врачи часто сталкиваются с тем, что пожилые люди неосознанно ограничивают рацион, что лишь усугубляет мышечную слабость. Переход к силовым упражнениям и нормализация уровня белка — это доказанный способ вернуть телу подвижность", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Современная медицина делает ставку на поиск методов, способных остановить опасные процессы деградации тканей. Специалисты отмечают, что текущие клинические рекомендации — это первый шаг к стандартизации помощи, которая позволит продлить период активного долголетия.

Вопросы безопасности терапии

Несмотря на прогресс в подходах, включение в перечень рекомендаций гомеопатических препаратов вызывает вопросы у медицинского сообщества. Ряд экспертов подчеркивают, что использование подобных средств не имеет под собой доказательной базы.

Исследования причин, почему мышцы перестают восстанавливаться с возрастом, должны опираться на проверенные биохимические механизмы, а не на методы с сомнительной эффективностью.

"Применение гомеопатии в официальных клинических рекомендациях недопустимо, так как это снижает доверие к лечению. В терапии возрастных изменений важны только те препараты и методики, эффективность которых подтверждена серьезными клиническими испытаниями", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Признак Рекомендованное действие Мышечная слабость Внедрение силовых тренировок Дефицит питания Коррекция рациона (1,5-2 г белка/кг) Старческая астения Госпитализация в гериатрию Диагностика Скрининг на каждом приеме

Ответы на популярные вопросы о саркопении

Кому в первую очередь нужно проходить скрининг?

Обследование рекомендовано всем пациентам старше 60 лет при каждом посещении терапевта или врача общей практики.

Какие симптомы должны насторожить?

Стоит обратить внимание на непреднамеренную потерю массы тела, частые падения, сложности при ходьбе или вставании со стула.

Как подтверждается диагноз?

Диагноз ставится на основании тестов физической силы, измерения параметров тела и инструментальных методов, таких как биоимпедансометрия или томография.

Что делать, если обнаружена астения?

При сочетании саркопении со старческой астенией пациента направляют на госпитализацию в профильное гериатрическое отделение.

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