Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Магия пропорций: как прибавить 5 см к росту и выглядеть стройнее без каблуков и пластики
Урожай станет лучше, а работы меньше: как правильно сделать высокие грядки из шифера своими руками
Эликсир прозрачной кожи: как вернуть лицу живое дыхание и ровный бархатистый тон
Спрос в люксовом сегменте просел: сколько автомобилей с пробегом купили россияне за первое полугодие
Фитнес-тренеры раскрыли главную ошибку новичков, которая мешает похудеть и подтянуть фигуру
Томатный соус с огоньком: эта острая густая намазка исчезает со стола первой
Невидимая угроза на высоте 10 000 метров: как сохранить лёгкость ног и жизнь в затяжном полёте
Кабачковые блины с сыром покорят всех: хитрость приготовления, которая меняет вкус до неузнаваемости
Сладкие, пикантные и с "огоньком": 7 проверенных рецептов маринованных томатов на любой вкус

Привычная русская баня может навредить здоровью: медики развеяли популярные мифы

Здоровье » Ваше здоровье

Расхожее представление о "правильной" бане, включающее экстремальный жар, агрессивный массаж веником и ледяные проруби, зачастую не имеет ничего общего с оздоровлением. Медицинский подход к посещению парной кардинально отличается от народных стереотипов, где основной целью считается проверка организма на прочность. Понимание физиологических процессов позволяет превратить поход в баню из рискованного испытания для сердца в эффективную процедуру для расслабления и восстановления сил.

Женщина в бане
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Женщина в бане

Правильный температурный режим

В основе банных процедур должно лежать бережное воздействие на организм. Неверный подход к парной часто приводит к серьезным нагрузкам на сердечно-сосудистую систему, поэтому медики рекомендуют придерживаться более умеренных показателей.

Оптимальный диапазон влажного пара составляет от 60 до 80 градусов. В таких условиях сосуды мягко расширяются, что способствует снятию мышечного напряжения и психоэмоциональной разгрузке.

"Температура выше 80 градусов превращает оздоровительный процесс в стресс-тест для сердца. Чтобы баня действительно помогала расслабиться, а не изматывала, важно избегать критических значений", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Длительность и интенсивность сеансов

Существует распространенное заблуждение, что сидеть в парилке нужно "до последнего". На самом деле эффективность процедуры зависит не от времени, проведенного в жаре, а от регулярности посещений.

Специалисты настоятельно советуют ограничить один заход в парную пятью-десятью минутами. Общее количество выходов не должно превышать двух-трех раз за сеанс, при этом обязательны перерывы длительностью около пятнадцати минут.

Такой ритм работы помогает организму адаптироваться к смене температур без резких скачков давления. Кроме того, выбор аксессуаров также влияет на комфорт: правильно подобранный веник, например, из пихты или эвкалипта, может изменить ощущения от процедуры и сделать ее более приятной.

При этом важно следить за общим состоянием здоровья, так как хроническая усталость или скрытые дефициты могут давать о себе знать в экстремальных условиях.

"Постоянная усталость может быть сигналом организма о сбоях, которые баня только усилит. Важно прислушиваться к внутреннему состоянию, а не следовать сомнительным советам о длительном пребывании в жаре", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Кому противопоказана парная

Для некоторых групп людей посещение бани несет прямые угрозы здоровью. Медики выделяют "красную линию": наличие заболеваний сердца, гипертонии, варикозного расширения вен и склонности к образованию тромбов является абсолютным противопоказанием.

Сочетание высокой температуры и алкоголя категорически исключено, так как спиртное провоцирует непредсказуемые сосудистые реакции, которые могут привести к критическому состоянию.

Также стоит помнить, что многие проблемы со здоровьем, например, нарушения метаболизма или возрастные изменения, требуют более внимательного отношения к физическим нагрузкам.

"Алкоголь в бане — это прямой путь к катастрофе. Сосуды под воздействием жара и так испытывают колоссальную нагрузку, а спиртное лишь многократно усиливает риск серьезного срыва", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-нарколог Илья Воронов.

Привычка Медицинская рекомендация
Экстремальный жар (>100°C) Умеренное тепло (60-80°C)
Длительные заходы До 10 минут за один подход
Алкоголь в парной Полное исключение спиртного
Редко, но "до изнеможения" Регулярно, но коротко

Ответы на популярные вопросы о бане

Почему важно соблюдать перерывы между заходами?

Организм должен успеть нормализовать процессы терморегуляции и сердечный ритм, что невозможно сделать при постоянном нахождении в условиях повышенной температуры.

Можно ли посещать баню при болях в суставах?

Вне фазы острого воспаления тепло может уменьшить скованность суставов, однако любые процедуры стоит согласовывать с лечащим врачом.

Чем опасен перегрев для сосудов?

Резкое расширение сосудов при критических температурах может вызвать перегрузку сердечной мышцы и скачки артериального давления.

Как понять, что пора выходить из парной?

Ориентируйтесь на чувство умеренного потоотделения и легкость дыхания. Появление учащенного сердцебиения или дискомфорта — сигнал для немедленного прекращения процедуры.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-нарколог Илья Воронов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Магнитогорский металлургический комбинат закупит два новых электрофильтра
Магнитогорск
Магнитогорский металлургический комбинат закупит два новых электрофильтра
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Недвижимость
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Популярное
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США

Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.

Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Корочка хрустит, начинка тает: семья разберёт абрикосовый пирог ещё тёплым за минуты
За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Магнитогорский металлургический комбинат закупит два новых электрофильтра
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Последние материалы
Томатный соус с огоньком: эта острая густая намазка исчезает со стола первой
Невидимая угроза на высоте 10 000 метров: как сохранить лёгкость ног и жизнь в затяжном полёте
Кабачковые блины с сыром покорят всех: хитрость приготовления, которая меняет вкус до неузнаваемости
Сладкие, пикантные и с "огоньком": 7 проверенных рецептов маринованных томатов на любой вкус
Не лейте все подряд под куст: 4 шага для спасения плодоношения огурцов в августе
Одно слово вместо длинных фраз: 4 правила, чтобы собака понимала команды с первого раза
Изумрудный заслон от дорожной суеты: как создать живой защитный покров для родного участка
Вкус как у бочковых всего за 4 часа: экспресс-рецепт хрустящих огурчиков без варки и банок
Чистые линии и идеальный крой: 7 моделей пальто, которые будут выглядеть дорого не один сезон
Отдых за 60 тысяч на двоих: какие белорусские здравницы стали главным открытием осени
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.