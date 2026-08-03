Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жители части домов в Курске могут столкнуться с проблемами при включении отопления
На Луне хотят включить привычную навигацию: NASA проверит работу земных сигналов в космосе
Штрафы за парковку на газонах в Омске достигли 7,6 миллиона рублей
Семьям в Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей на каждого ребенка к школе
Ремонт почти 19 километров городских улиц Кирова завершат к сентябрю
Чувашия создала стратегический резерв топлива для работы критической инфраструктуры
В Кировской области создают систему подготовки кадров для сельского хозяйства
Роспотребнадзор подтвердил полную безопасность воды на всех пляжах Сочи
Тюменские водители массово выходят из тени: легализация перевозок побила все прошлые рекорды

Пересадка микробиоты в капсулах помогла пациентам с бессонницей дольше спать

Здоровье » Ваше здоровье » Достижения медицины

Небольшое рандомизированное исследование в Китае показало, что фекальная микробиотная пересадка (ФМП) в виде капсул может улучшить показатели сна у взрослых с хронической бессонницей. Через месяц после курса эффективность сна — доля времени, проведённого во сне относительно времени в кровати — в группе пересадки выросла с 79 % до 93 %, а в плацебо-группе практически не изменилась (85 % → 87 %). Субъективная оценка сна у леченных пациентов оставалась лучше до шести месяцев. Результаты опубликованы в Journal of Internal Medicine.

Бессонница
Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

В исследование вошло 80 человек без сопутствующих нарушений сна (апноэ, мигрень). Половина получила двухдневный курс антибиотиков для частичной очистки кишечника, затем 60 капсул с микробиотой здоровых доноров — "хороших спящих" — и через две недели бустер из 20 капсул. Контрольная группа принимала плацебо вместо антибиотиков и ФМП. Сон оценивали полисомнографией: записью волн мозга, движений глаз, дыхания, сатурации и частоты сердечных сокращений за ночь.

Помимо роста эффективности сна, у участников группы ФМП сократилось время бодрствования после засыпания: с 79 до 17 минут за ночь. В плацебо-группе этот показатель даже незначительно вырос — с 37 до 42 минут. Побочные эффекты были редкими и лёгкими: тошнота, кратковременная лихорадка — всего у трёх из 40 человек.

Механизм: связь "кишечник-мозг"

Авторы работы и независимые эксперты связывают эффект с изменением состав микробиоты. После пересадки разнообразие бактерий в кишечнике выросло, сменились пропорции отдельных таксонов. Микробы производят метаболиты — короткоцепочечные жирные кислоты, нейромедиаторы, индуцируют иммунные сигналы — которые через кровоток, миenteric нервную систему и гусачный нерв достигают мозга и могут модулировать циркадные ритмы, воспаление и стресс-ответ.

"Результаты вдохновляют, но это демонстрация в малом масштабе а не основание для внедрения в практику. Исследование малое, одноцентровое в плане популяции (только китайцы относительно здорового возраста), а препараты антибиотиков и ФМП давали вместе — вклад донорских бактерий отделить нельзя. Плюс полисомнография проводилась лишь раз, через месяц. Пока ФМП при бессоннице — строго экспериментальный метод в рамках клинических протоколов", — подчеркнул врач-невролог Артём Синицын.

Ограничения и открытые вопросы

Ключевые оговорки, которые формулируют сами авторы и внешние рецензенты:

  • Выборка — 80 человек, одна этническая группа, без коморбидностей. Экстраполировать на пожилых, пациентов с апноэ, депрессией или приёме снотворных нельзя.
  • Схема "антибиотики + ФМП" не позволяет выделить эффект именно микробиоты: антибиотики сами по себе меняют кишечник и могут влиять на сон.
  • Долгосрочная безопасность не изучена: риск передачи патогенов, резистентности к антибиотикам, автоиммунных реакций требует мониторинга лет.
  • Не установлены предикторы отклика: нереспондеры отличались исходной микробиотой, но тесты для предсказания эффективности не разработаны.
  • Стандартизация донорского материала, дозировка, режим бустерирования — не урегулированы.

Что это означает для пациента сейчас

Бессонница лечится доказательными методами: когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (КПТ-Б) — первичный стандарт, снотворные — по строгим показаниям и короткими курсами. ФМП не является альтернативой ни одному из них. Самостоятельная пересадка (в том числе через ненадёжные доноры или домашние пробиотики) небезопасна: риск сепсиса, передачи мультирезистентной флоры, маскировки тяжёлых патологий.

Если бессонница длится более трёх месяцев, встречается минимум три ночи в неделю и нарушает дневную функцию — повод обратиться к врачу (терапевту, неврологу, сомнологу). Диагностика включает анкетирование, дневник сна, при показаниях — полисомнографию. Лечение подбирается индивидуально.

Экспертная проверка: врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Военные новости
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Красота и стиль
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
В Кировской области создают систему подготовки кадров для сельского хозяйства
Роспотребнадзор подтвердил полную безопасность воды на всех пляжах Сочи
Тюменские водители массово выходят из тени: легализация перевозок побила все прошлые рекорды
Вертикальный хвост и медленное моргание: как понять, что ваша кошка счастлива
В Кирово-Чепецке запретили купаться в реке из-за кишечной палочки
СКЖД перечислила более 5,6 млрд рублей в бюджеты регионов Юга России и Северного Кавказа
Водителям придется сменить маршрут 7 августа при проезде по трассе Орел – Тамбов
Млечный Путь — огромное кладбище? Астрофизики насчитали в нём миллионы скрытых чёрных дыр
До столкновения — считаные метры: японская миссия проверила технологию защиты Земли от астероидов
Рим пал не так, как учили: в Паннонии нашли генетический след, меняющий древнюю историю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.