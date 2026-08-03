Пересадка микробиоты в капсулах помогла пациентам с бессонницей дольше спать

Небольшое рандомизированное исследование в Китае показало, что фекальная микробиотная пересадка (ФМП) в виде капсул может улучшить показатели сна у взрослых с хронической бессонницей. Через месяц после курса эффективность сна — доля времени, проведённого во сне относительно времени в кровати — в группе пересадки выросла с 79 % до 93 %, а в плацебо-группе практически не изменилась (85 % → 87 %). Субъективная оценка сна у леченных пациентов оставалась лучше до шести месяцев. Результаты опубликованы в Journal of Internal Medicine.

Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бессонница

В исследование вошло 80 человек без сопутствующих нарушений сна (апноэ, мигрень). Половина получила двухдневный курс антибиотиков для частичной очистки кишечника, затем 60 капсул с микробиотой здоровых доноров — "хороших спящих" — и через две недели бустер из 20 капсул. Контрольная группа принимала плацебо вместо антибиотиков и ФМП. Сон оценивали полисомнографией: записью волн мозга, движений глаз, дыхания, сатурации и частоты сердечных сокращений за ночь.

Помимо роста эффективности сна, у участников группы ФМП сократилось время бодрствования после засыпания: с 79 до 17 минут за ночь. В плацебо-группе этот показатель даже незначительно вырос — с 37 до 42 минут. Побочные эффекты были редкими и лёгкими: тошнота, кратковременная лихорадка — всего у трёх из 40 человек.

Механизм: связь "кишечник-мозг"

Авторы работы и независимые эксперты связывают эффект с изменением состав микробиоты. После пересадки разнообразие бактерий в кишечнике выросло, сменились пропорции отдельных таксонов. Микробы производят метаболиты — короткоцепочечные жирные кислоты, нейромедиаторы, индуцируют иммунные сигналы — которые через кровоток, миenteric нервную систему и гусачный нерв достигают мозга и могут модулировать циркадные ритмы, воспаление и стресс-ответ.

"Результаты вдохновляют, но это демонстрация в малом масштабе а не основание для внедрения в практику. Исследование малое, одноцентровое в плане популяции (только китайцы относительно здорового возраста), а препараты антибиотиков и ФМП давали вместе — вклад донорских бактерий отделить нельзя. Плюс полисомнография проводилась лишь раз, через месяц. Пока ФМП при бессоннице — строго экспериментальный метод в рамках клинических протоколов", — подчеркнул врач-невролог Артём Синицын.

Ограничения и открытые вопросы

Ключевые оговорки, которые формулируют сами авторы и внешние рецензенты:

Выборка — 80 человек, одна этническая группа, без коморбидностей. Экстраполировать на пожилых, пациентов с апноэ, депрессией или приёме снотворных нельзя.

Схема "антибиотики + ФМП" не позволяет выделить эффект именно микробиоты: антибиотики сами по себе меняют кишечник и могут влиять на сон.

Долгосрочная безопасность не изучена: риск передачи патогенов, резистентности к антибиотикам, автоиммунных реакций требует мониторинга лет.

Не установлены предикторы отклика: нереспондеры отличались исходной микробиотой, но тесты для предсказания эффективности не разработаны.

Стандартизация донорского материала, дозировка, режим бустерирования — не урегулированы.

Что это означает для пациента сейчас

Бессонница лечится доказательными методами: когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (КПТ-Б) — первичный стандарт, снотворные — по строгим показаниям и короткими курсами. ФМП не является альтернативой ни одному из них. Самостоятельная пересадка (в том числе через ненадёжные доноры или домашние пробиотики) небезопасна: риск сепсиса, передачи мультирезистентной флоры, маскировки тяжёлых патологий.

Если бессонница длится более трёх месяцев, встречается минимум три ночи в неделю и нарушает дневную функцию — повод обратиться к врачу (терапевту, неврологу, сомнологу). Диагностика включает анкетирование, дневник сна, при показаниях — полисомнографию. Лечение подбирается индивидуально.

Экспертная проверка: врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын