Новый помощник врача не моргает ни секунды: ИИ научили искать полипы прямо во время процедуры

Искусственный интеллект становится ассистентом эндоскописта: система Polyptron.AI получила функционал для поиска новообразований в кишечнике во время колоноскопии. Алгоритм анализирует видеопоток с цифрового эндоскопа в реальном времени, подсвечивая подозрительные участки рамкой и классифицируя их по размеру. Это технологическое решение направлено на снижение человеческого фактора — риска пропустить полип из-за усталости врача или особенностей визуализации.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ искусственный интеллект

Точность и возможности алгоритма

В основе платформы лежит архитектура YOLO — нейросеть, специализирующаяся на распознавании объектов в видеоряде. Для обучения модели использовали массив из 46 103 изображений, полученных в ходе почти двух тысяч реальных исследований. Врачи-эндоскописты вручную разметили более 27 тысяч патологий, чтобы "научить" ИИ отличать измененные ткани от здоровых.

Согласно технической документации, система демонстрирует следующие показатели эффективности:

Параметр Значение Общая точность выявления 88,7% Чувствительность (обнаружение патологии) 89,9% Специфичность (отсеивание нормы) 87,3% Чувствительность для мелких образований (до 10 мм) 93,8%

"Использование систем компьютерного зрения в эндоскопии помогает врачу сосредоточиться на подозрительных зонах, которые глаз может не заметить при быстром осмотре. Однако важно понимать, что это лишь инструмент поддержки, а не замена квалификации специалиста. Окончательное решение об удалении или биопсии ткани всегда принимает врач", — подчеркнул врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ограничения и условия работы

Эффективность ИИ напрямую зависит от качества "входящей картинки". Система требует высокого уровня подготовки кишечника — не менее 8-9 баллов по Бостонской шкале. Если очистка недостаточна, количество ложных срабатываний или пропусков может вырасти. Также алгоритм ограничен размером объектов: уверенное распознавание начинается от 3 мм.

Программное обеспечение интегрируется с цифровыми стойками и автоматизирует рутину: после процедуры система сама сохраняет кадры с находками и формирует отчет в PDF. Данные могут храниться в локальной сети клиники или передаваться на центральный сервер через API.

Технологический контекст и адаптация данных

Одной из проблем внедрения ИИ остается разница в цветопередаче и четкости оборудования разных брендов. Алгоритм, обученный на снимках одной марки эндоскопов, может хуже работать с другой. Решением этой проблемы занимаются в Университетской клинике Вюрцбурга.

С помощью нейросетевого переноса стиля изображения адаптируются под единый стандарт. Это позволило снизить число ложных тревог на 40%. Такие разработки в перспективе сделают медицинский софт универсальным, избавляя разработчиков от необходимости переучивать нейросети под каждую новую модель видеопроцессора.